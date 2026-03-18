Un centenar de becas de la Fundación "la Caixa" para atraer y retener el talento de jóvenes investigadores

La Fundación "la Caixa" ha otorgado 100 nuevas becas de doctorado y posdoctorado a investigadores excelentes para que realicen sus proyectos en universidades y centros de investigación de España y Portugal. Con las becas de doctorado INPhINIT y las de posdoctorado Junior Leader, la Fundación "la Caixa" persigue el doble objetivo de retener y atraer el talento para impulsar la investigación de excelencia en estos países.

Estas becas no solo ofrecen salarios competitivos, sino que también incluyen un sólido programa de formación transversal. En el caso de las de doctorado, se refuerzan aspectos como la comunicación científica, el bienestar emocional de los investigadores, el liderazgo y las oportunidades de financiación. Por otro lado, las becas de posdoctorado están diseñadas para impulsar una carrera científica independiente promoviendo la innovación y el liderazgo como pilares fundamentales para el desarrollo profesional.

Tres investigadores valencianos han obtenido una beca para cursar un doctorado en Cardiología Pediátrica en el Instituto de Investigación del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ), en Física Teórica en el Instituto de Física Teórica (IFT) de Madrid, y un postdoctorado en Domainome 2.0-plegamiento proteico, en el Centro de Regulación Genómica (CRG), respectivamente

"Las becas de doctorado y posdoctorado son un reconocimiento al talento y al esfuerzo de los investigadores que las han obtenido. Cada uno de estos proyectos tiene el potencial de generar nuevo conocimiento, abrir nuevas vías de innovación y ofrecer respuestas a retos que repercuten directamente en el bienestar de la ciudadanía y en la construcción de un futuro mejor para todos. En la Fundación "la Caixa" queremos impulsar a estas mentes brillantes para que desarrollen sus ideas en las mejores condiciones posibles y promover un ecosistema científico capaz de transformar realidades", ha explicado Josep Maria Coronas, director general de la entidad, durante el acto de entrega de las becas en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa, en Barcelona.

El programa de Becas de la Fundación "la Caixa" es de los más importantes de entre los promovidos por entidades privadas en España y Europa, tanto por la cantidad de ayudas concedidas como por la diversidad de disciplinas que abarcan. En total, la entidad destinará a esta promoción de becas de doctorado y posdoctorado más de 22 millones de euros. Ambos programas han sido cofinanciados por la Comisión Europea a través de las Acciones Marie Skłodowska-Curie COFUND en el contexto del programa marco Horizonte 2020.

Cuadro resumen de las becas de doctorado y posdoctorado 2025 / Fundació "la Caixa"

El perfil de los becarios

De los 100 becarios seleccionados en esta edición, 41 son españoles y 59 son extranjeros, procedentes de 25 países. Entre estos, el país con mayor representación de becarios es Italia con 14, seguido de Portugal con 12, Alemania con 5, y Bélgica y Polonia con 3 becarios cada uno.

Valencia es foco de atracción de talento. Un investigador indonesio y una investigadora tarraconense realizan sendos posdoctorados en resiliencia de edificios críticos frente a múltiples riesgos en la Universitat Politècnica de València y en física de neutrinos en el Instituto de Física Corpuscular (IFIC), respectivamente

Las becas otorgadas se han distribuido entre más de 70 centros de investigación y universidades de España y Portugal. En cuanto a las especialidades, la ingeniería y la tecnología biomédica encabezan la lista con 8 becarios. Las siguen la astronomía y la astrofísica, así como la biología celular, con 6 becarios cada una. Por su parte, las neurociencias básicas, la física teórica y matemática, la biología molecular y bioquímica, y la oncología reúnen 5 becarios por especialidad.

Dos modalidades de becas para atraer y retener talento

Las becas de doctorado y posdoctorado de la Fundación ”la Caixa” cuentan con dos modalidades. La modalidad Incoming está dirigida a jóvenes investigadores de cualquier nacionalidad que deseen desarrollar su labor en centros de excelencia en España —acreditados como Severo Ochoa o María de Maeztu, o en los Institutos de Salud Carlos III— o en unidades portuguesas calificadas como Excelentes por la FCT. Para optar a ella, los candidatos no deben haber residido en España o Portugal más de 12 meses durante los últimos tres años. Por otro lado, la modalidad Retaining se orienta a investigadores que ya han residido más de 12 meses en alguno de estos países en el mismo periodo y desean continuar su investigación en cualquier centro o universidad de España o Portugal.

Los becarios premiados

Como fellow de Cardiología Pediátrica, está comprometido con el avance en la atención cardiovascular infantil mediante la integración de la genómica, la inteligencia artificial y estrategias clínicas innovadoras. Su investigación se centra en el uso de modelos de aprendizaje automático para analizar datos ecocardiográficos, genéticos y clínicos, con el objetivo de mejorar la precisión diagnóstica y optimizar los resultados en las miocardiopatías pediátricas.

Una de sus principales líneas de trabajo es la disfunción diastólica pediátrica, donde explora distintos subgrupos fenotípicos para evaluar mejor la gravedad de la enfermedad y anticipar complicaciones potencialmente mortales. Mediante colaboraciones internacionales, su objetivo es establecer una red de investigación global para el intercambio de datos y el desarrollo de modelos de predicción de riesgo adaptables a poblaciones diversas.

José Luis López Guillén / DAVID CAMPOS

Este enfoque holístico no solo impulsará la innovación en estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento, sino que también fomentará la equidad sanitaria global y permitirá tratamientos precisos y personalizados para niños con miocardiopatías en todo el mundo.

Miquel Aparici Domingo

Nacido en Cullera (Valencia), obtuvo su grado en Física en 2023 obteniendo varios premios académicos. Luego se trasladó a Múnich para cursar el programa de máster en Física Matemática y Teórica, reconocido por su excelencia académica, del cual se graduó con honores.

Durante sus estudios de máster, trabajó en el Max-Planck-Institut Für Physik, en el grupo de Teoría de Cuerdas dirigido por el profesor Dieter Lüst. Su tesis de máster se centró en el origen microscópico de la entropía de los agujeros negros, explorando su comprensión desde una perspectiva abajo-arriba (bottom-up).

Miquel Aparici Domingo / DAVID CAMPOS

Desde octubre de 2025, es estudiante de doctorado en el Instituto de Física Teórica (IFT) de Madrid. Su principal interés de investigación es comprender en qué medida la gravedad limita las teorías de campo efectivo, una línea de trabajo conocida como el programa Swampland. Más concretamente, trabaja en la construcción de modelos de cuerdas con relevancia fenomenológica que puedan describir nuestro universo.

También le interesan las teorías conformes de campos y su papel en el avance de nuestra comprensión de la gravedad cuántica.

Antoni Beltran Marqués

Es biólogo molecular y bioinformático y está fascinado por la complejidad de la vida. Se graduó en Bioquímica y Ciencias Biomédicas por la Universitat de València en 2014 y recibió el Premio Extraordinario de Grado y el Premio Nacional de Fin de Carrera.

Cautivado por la complejidad molecular de los sistemas vivos, se trasladó al Reino Unido para cursar un máster en Bioinformática (University of Edinburgh) y un doctorado en Genómica (Imperial College). A continuación, se trasladó al CRG de Barcelona para realizar una formación posdoctoral, donde se dedicó al escaneo mutacional profundo (DMS), un nuevo campo científico para el estudio de las proteínas que permite determinar los efectos de todas las mutaciones posibles de las proteínas combinando experimentos bioquímicos con una secuenciación de alto rendimiento.

Estos conjuntos de datos, combinados con modelos matemáticos y aprendizaje profundo, permiten abordar uno de los problemas fundamentales de la biología molecular: cómo la secuencia de las biomoléculas determina sus propiedades biofísicas y bioquímicas. Le interesa especialmente el aspecto clínico de este ámbito, ya que hay más de 5.000 enfermedades genéticas debidas a mutaciones en genes que codifican proteínas, y la mayoría de las mutaciones observadas en cohortes de enfermedades y en tumores siguen clasificándose como variantes de significado incierto (VUS).

Antoni Beltran Marqués / DAVID CAMPOS

Durante el posdoctorado, generó el conjunto de datos más extenso obtenido hasta la fecha sobre mutaciones desestabilizantes de proteínas en enfermedades humanas, con más de 500.000 variantes determinadas experimentalmente en 500 dominios proteínicos, incluidas muchas variantes patógenas y VUS.

En 2025, creó su propio grupo de investigación en el Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV-CSIC), donde está desarrollando métodos de escaneo mutacional profundo para estudiar enfermedades raras, mejorar el diagnóstico y comprender las consecuencias de cada variante causante de enfermedad a nivel molecular.

Andri Setiawan

Líder de grupo júnior en la Universitat Politècnica de València (UPV), donde dirige el proyecto Enring. Este proyecto pretende desarrollar un sistema de protección multicapa para que edificios importantes como hospitales, escuelas y refugios sean mucho más seguros durante las catástrofes.

En 2023, mientras trabajaba con el profesor José Adam en un proyecto financiado mediante una beca ERC Consolidator, codirigió una de las primeras pruebas a escala real en edificios, en la que se demostró que determinadas modificaciones en el diseño pueden evitar colapsos catastróficos. Más adelante, esta investigación se publicó en Nature, apareció en la portada de la revista y dio lugar a un documental.

Andri Setiawan / DAVID CAMPOS

Antes de incorporarse a la UPV, Andri había sido becario posdoctoral Swiss Excellence en la EPFL de Suiza, donde trabajó en el SlabSTRESS, un proyecto transnacional iniciado por el Centro Común de Investigación (JRC, Joint Research Center) de la UE destinado a establecer la nueva generación de códigos de seguridad europeos para edificios (Eurocódigo 8). Andri se doctoró en el Imperial College London y su tesis recibió el prestigioso Premio Adam Neville al mejor doctorado nacional en el sector del cemento y el hormigón.

Más allá de su trabajo académico, Andri cofundó en su país natal, Indonesia, dos empresas especializadas dedicadas a la protección de los centros de datos y los hospitales mediante tecnologías avanzadas de protección sísmica.

Júlia Tena Vidal

Doctora, es física de partículas experimental y estudia las propiedades de una de las partículas elementales más enigmáticas hasta la fecha, el neutrino. Su trabajo se centra en el modelado de las interacciones de los neutrinos con la materia y en la caracterización y reducción de las incertidumbres del modelado mediante el uso de datos externos procedentes de experimentos de dispersión de neutrinos o de electrones.

Júlia Tena Vidal / DAVID CAMPOS

Es la analista principal de la colaboración Electrons For Neutrinos y desarrolladora del generador de eventos de neutrinos GENIE. Participa en los experimentos CLAS y KM3NeT. La excelencia de su trabajo ha sido reconocida internacionalmente con tres premios.