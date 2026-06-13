Hasta nunca, PAU. ¡Hola, universidad!

Ahora, sí. Tras la PAU toca dar la bienvenida a una nueva etapa repleta de ilusión y expectación: la universidad. Miles de jóvenes asimilan estos días el cambio, conscientes de que queda una tarea crucial antes de disfrutar plenamente del verano: elegir carrera. A la dificultad (en ocasiones) de elegir entre tanta variedad de títulos, se suma un proceso, el de preinscripción, en el que siempre está presente el temor a equivocarse. Para evitar que esto suceda, la Universitat Politècnica de València (UPV) pone en marcha diferentes iniciativas que facilitan al máximo el acceso a la universidad.

El proceso de preinscripción universitario se inicia este año el 15 de junio y finaliza el 3 de julio. Dado que es un momento importante que requiere realizar un procedimiento sencillo, pero con detalles para tener en cuenta, la UPV organiza una charla on-line, llamada SOS Preinscripción, en la que se explica cómo llevar a cabo con éxito la preinscripción para entrar en alguna universidad pública de la Comunitat Valenciana. De una manera muy didáctica, pantalla a pantalla y paso a paso. Esta sesión se llevará a cabo este martes, 16 de junio, a las 18h. Las personas interesadas se pueden registrar a través de un enlace que la UPV facilita en su página web (upv.es).

Primer día de las pruebas de la PAU (pruebas de acceso a la universidad) en la Universitat Politécnica de València / Daniel Tortajada

En este webinario se explicarán cuestiones relacionadas con el orden de preferencia de los grados o qué hacer si se quiere anular una preinscripción e iniciar de nuevo el proceso, entre otras cuestiones.

Pau y Nora también te ayudan

La Inteligencia Artificial (IA) puede ser una poderosa aliada a la hora de obtener información valiosa sobre los grados que más interesen. Eso sí, existe el riesgo de no dar con el dato más certero o actualizado o, incluso, que la IA invente. Para impedirlo, la UPV ha creado su propia aplicación de IA, capaz de manejar adecuadamente todo el caudal informativo de la institución, incluyendo, por supuesto, su oferta académica. ¿Queremos averiguar las diferencias entre dos grados en concreto? Podemos preguntar a Pau (avatar de alumna) y a Nora (avatar de orientadora), que nos responderán al instante y resolverán cualquier duda.

Testimonios de primera mano

Por el contrario, si preferimos informarnos acerca de los grados, dobles grados y PARS (Programa Académico de Recorrido Sucesivo) de la UPV a través de testimonios reales, podremos hacerlo con OPEN UPV, la nueva serie de videopódcasts dirigida a futuros estudiantes. En cada capítulo se presentan los grados y dobles grados que se imparten en las escuelas o facultades de la UPV (13, en total), a través de una conversación con cuatro protagonistas: una persona titulada, un estudiante actual, un profesor o profesora y un padre o madre. Sus testimonios posibilitan el conocimiento de primera mano sobre su experiencia en la UPV, y no solo eso, dan respuesta a preguntas tan elementales como cuánto gana un titulado en su primer año o si es difícil una carrera en cuestión.

Nuevos grados UPV

Pero éstas no son las únicas novedades de este año. Cinco nuevas titulaciones de grado se incorporan a la amplia oferta de la UPV, compuesta por 54 grados y dobles grados, y 12 PARS (grado+máster). Uno de ellos es el Grado en Empresa y Tecnología Digital, que se imparte tanto en el campus de València como en el de Gandia, con 70 plazas ofertadas en cada uno.

El plan de estudios de este innovador título integra de forma equilibrada disciplinas como economía, finanzas, marketing, organización y estrategia empresarial con analítica de datos y business intelligence (BI) para liderar la evolución de las organizaciones en un entorno cada vez más digital. Además, entre un 20% y un 30% de la docencia se desarrolla en laboratorios con grupos reducidos, donde se trabaja en proyectos reales.

Y los últimos en llegar son los cuatro grados que se imparten en el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), el campus internacional de la UPV en China. Se trata del Grado en Communication Networks and Systems, el Grado en Computer Science and Technology, el Grado en Intelligent Manufacturing y el Grado en Robotics Engineering. Las ramas del conocimiento de estas titulaciones están relacionadas con las telecomunicaciones, la ingeniería informática e inteligencia artificial y la ingeniería aeronáutica, y el idioma de impartición será enteramente en inglés, por parte de docentes chinos y españoles (de la UPV).

Estos cuatro grados son títulos oficiales, de formación reglada, válidos a todos los efectos, como cualquier otro grado español. Estarán disponibles en el formulario de la preinscripción universitaria, junto con el resto de la oferta de la UPV, a partir del lunes 15 de junio.