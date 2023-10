La historia se repite en San Antonio de Benagéber. Los dos concejales del PP en el gobierno, Luís Trejo y Pedro Pérez Casas, serán expulsados del partido, ya que se les ha abierto un expediente informativo tras haber desoído las indicaciones de apoyar la lista más votada tras las elecciones del 28M que fue Aisab, y no Ucin, como finalmente apoyaron.

Este paso es la antesala a la expulsión, y se produce cuatro meses después de formar gobierno. El PP ha tomado cartas en una situación que no era habitual, ya que los dos ediles del PP apoyaron a la concejal de Ucin, Eva Tejedor, como alcaldesa, uniendo sus votos a los de Vox, con quien forman gobierno. Sin embargo, este acuerdo llegó también con los votos a favor de los dos concejales de Guanyem-Compromís, Pau Andrés y Maria Amparo Ferrer, que sostienen, sin cargo, este extraño pacto de gobierno.

Esta circunstancia sirvió ayer al presidente del Consell, Carlos Mazón, como azote a Compromís: "Resulta que en San Antonio de Benagéber gobiernan ustedes en coalición con Vox, la alcaldesa es de un partido independiente que gobierna con Vox y con dos tránsfugas del PP que se han ido con ustedes y vox", le dijo al portavoz de la coalición valenciana, Joan Baldoví.

Este comentario, "tránsfugas" hizo saltar todas las alarmas ya que el partido a nivel provincial no tenía intención de expulsar a estos dos ediles este verano, tal como publicó este diario. Ahora, tras haber indagado en el caso, las tornas han cambiado y además de expulsarles se les considera "tránsfugas".

Lo cierto es que ninguno de los dos concejales ha recibido notificación alguna por parte del partido. El tercer edil electo, que no entró en el gobierno por no faltar al acuerdo firmado con Aisab, Quique Celda, elevó el asunto este verano al partido pero no se había movido fecha hasta ahora.

Lo cierto es que antes de la investidura de Eva Tejedor como alcaldesa, los tres concejales del PP acordaron gobernar con AISAB, el partido local que ha estado cuatro años en el gobierno. Así consta en el pacto al que ha tenido acceso este diario y que está firmado por Luís Trejo, candidato y portavoz del PP, y Enrique Santafosta, exalcalde y candidato que todo indicaba que volvería a gobernar. Entre otras cosas, el PP se comprometía a dar "el voto de abstención en el Pleno de Investidura, cediendo la alcaldía durante la legislatura a AISAB", además de que el partido de Santafosta cedería competencias y representaciones en organismos a los tres ediles populares. El acuerdo se firmó por las dos partes y era "confidencial y vinculante, pudiendo publicar cualquiera de las partes el presente con total legitimidad si una de las lo incumpliera", motivo por el cual ha salido a la luz ahora.

La sorpresa llegó en el mismo pleno de investidura, cuando dos de los tres ediles del PP no apoyaron a Aisab y dieron sus votos a Eva Tejedor, y Vox hizo lo mismo. Junto con la abstención de los dos ediles de Compromís, Tejedor pudo acceder a la alcaldía a través de varios pactos con la coalición valencianista entre los que se encuentra que Pau Andrés, portavoz y candidato de Compromís, fuera el representante en la EMTRE y del municipio en la red de municipios de la Línea Inmediata, además de ser el diputado provincial en la comarca.

Cabe resaltar que Andrés y Ferrer no forman parte del gobierno propiamente dicho, ya que no ostentan ninguna delegación o competencia directa, aunque sí han apoyado de forma indirecta el gobierno de Ucin, PP y Vox y tienen presencia en el consistorio.