Compromís pone condiciones para asumir carteras en la Mancomunitat de la Vall

Compromís ha planteado una contrapropuesta al PP en la negociación del reparto de las consejerías de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida. La asamblea de la coalición valencianista ha decidido condicionar la asunción de delegaciones al cumplimiento de una serie de retos programáticos considerados proritarios desde el inicio de la legislatura para modernizar la institución comarcal y que pueda "prestar unos servicios de calidad a la comarca y la ciudadanía", según expone el coordinador comarcal Nico Calabuig.

En ese sentido, Compromís exige dotar una partida presupuestaria para reforzar la estructura técnica de la Mancomunitat, la adaptación de los estatutos del ente para que adquiera la condición de ámbito comarcal prevista en la ley y actualizar la cartera de servicios a las necesidades de los municipios. La coalición va a redactar una propuesta que remitirá al PP para pedir "una hoja de ruta clara con fechas concretas" respecto a estos asuntos antes de asumir ninguna cartera.

Calabuig hace hincapié en el "esfuerzo importante" que supone plantear esta propuesta para Compromís "teniendo en cuenta todo lo que ha pasado a nivel político, las condiciones en las que dejamos de tener la presidencia como consecuencia de la moción de censura en el Ayuntamiento de Albaida".

"No son condiciones de partida favorables", advierte el portavoz valencianista de Ontinyent, que en cualquier caso se muestra dispuesto a llegar a un acuerdo "siempre y cuando seamos conscientes de que la situación de la Mancomunitat es complicada". "No queremos huir de responsabilidades, pero queremos que las condiciones estén claras y que se disponga del personal necesario para afrontar una gestión con garantías, no entrar a gobernar por entrar y por ocupar sillones", ahonda Calabuig, que no ve en la propuesta inicial del PP "una intención intención de consenso a la hora de establecer una hoja de ruta compartida: por eso presentamos una contrapropuesta para intentar que si se hacen las cosas conjuntamente se hagan bien hechas".

El PSPV rechaza delegaciones

En caso de que sus planteamientos sean aceptados, la coalición valencianista muestra preferencias por gestionar el área de Medio Ambiente y las competencias referentes a la Ombria del Benicadell, Joventut y Promoción del Valenciano. Ens Uneix también pidió asumir Medio Ambiente, con lo que ahí puede haber otro punto de fricción.

Como ha informado este diario esta semana, el PSPV ha rechazado la oferta del PP para asumir delegaciones en la Mancomunitat apelando a la falta de confianza y a que su interés estaba puesto en gestionar Turismo y Cultura. Los socialistas sí que estarán representados en la junta de gobierno del ente, al igual que Compromís, que en caso de no asumir áreas de gobierno anuncia una oposición "proactiva" y "no centrada en batallas" porque, a juicio de la coalición, la Mancomunitat debería centrarse en la colaboración entre ayuntamientos".

