La lista roja de patrimonio incorpora parte de otro edificio histórico de Xàtiva

La lista roja de patrimonio en peligro que elabora Hispania Nostra acaba de incorporar una porción de otro edificio histórico de Xàtiva. Se trata de los restos de las alas norte, este y oeste del claustro y del refectorio del antiguo convento de Sant Domènec, unos elementos que llevan desde hace diez años a la espera de una inversión millonaria del Gobierno Central para poder ser rehabilitados.

Según denuncia el Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimoni oCultural, promotores de la queja, esta parte del antiguo inmueble religioso fundado en el siglo XIII y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) se encuentra "en estado de abandono, con vegetación invasiva y restos de los materiales originales hallados que se encuentran a la intemperie y degradándose". Como motivos de inclusión en el listado se señala la existencia de "un alto peligro de degradación y desaparición de esta parte del BIC y de los elementos que se encuentran a la intemperie". "La caída de las lonas que lo cubrían permite ver el mal estado del interior", apostilla la publicación.

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva, por su parte, consideran "muy poco rigurosa" la inclusión de Sant Domènec en la Lista Roja del Patrimonio. A través de un comunicado, el equipo de gobierno cuestiona la "intencionalidad de la medida" puesto que San Domènec, a día de hoy, "es un centro cultural que acoge actividades de todo tipo, desde congresos hasta magnas exposiciones y otros acontecimientos, el último, el pasado viernes, cuando se celebró la XII Jornada de Ingeniería Hospitalaria de la Comunitat Valenciana, con asistencia de más de 300 profesionales sanitarios, la clausura de la cual fue presidida por el consejero de Sanidad, Marciano Gómez".

En 2013, la entonces ministra de Fomento Ana Pastor inauguró la reconstrucción del ala sur del exconvento de Sant Domènec, que fue recuperada con fondos del 1% Cultural. Desde 2014, el ayuntamiento ha buscado continuar con el ambicioso proyecto de restauración integral del edificio a través de este mismo programa, sin éxito hasta el momento porque las diferentes ayudas han sido desestimadas y no han llegado más fondos.

Pero la corporación municipal de Xàtiva no ceja en su empeño: el 12 de mayo del 2023 solicitó 3 millones de euros de las ayudas del Programa de Mejora de la Competitividad y Dinamización del Patrimonio Histórico con Uso Turístico del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la reconstrucción del refectorio de San Domènec, la resolución de las cuales está pendiente.

Los presupuestos de la Generalitat de 2024 mantienen una partida de 30.000 euros para la redacción del proyecto de intervención, incluida por primera vez en 2023 como una de las propuestas triunfadoras de los presupuestos participativos autonómicos.

La iglesia fue adquirida y recuperada en 1981

El exconvento de Sant Domènec pasó a manos particulares en 1837 y sufrió diversas transformaciones. En la década de los 60 y 70 fue objeto de derribos y solo se mantuvo la iglesia, utilizada como teatro y cine. En 1981, el Ayuntamiento de Xàtiva -entonces gobernado por el socialista Manuel Casesnoves- adquirió el edificio y poco a poco fueron descubriéndose los restos del claustro, la sala capitular y el refectorio.

La iglesia del inmueble fue restaurada y unida a un edificio de viviendas adosado a través de importantes inversiones que permitieron abrirla al público y convertirla en un espacio cultural actualmente utilizado como sala de exposiciones y conferencias. En el complejo también se habilitó el Museu del Corpus.

"Sant Domènec cuenta con el máximo nivel de protección que otorga la ley, está abierto al público y cuenta con horario de visitas. Es, además, la sede del Museo del Corpus de Xàtiva, para la puesta en marcha del cual se destinó una inversión de 50.000 euros el 2016, procedentes de una subvención del Plan de Recuperación del Patrimonio Histórico Artístico de la Diputación de València. En los últimos años, tanto la iglesia de San Domènec como el claustro, han acogido exposiciones de los mejores artistas plásticos de la Comunidad Valenciana, como por ejemplo Andreu Alfaro, Manolo Boix, Rafael Armengol y Artur Heras la participación de los cuales sería, como mínimo, difícil de justificar en un espacio realmente degradado", censuran desde el Ayuntamiento de Xàtiva.

El ayuntamiento de Xàtiva afirma que la asociación que gestiona la lista roja "se instrumentaliza" por parte de terceras personas con fines políticos

"El claustro, además, ha servido como escenario de conciertos y actividades culturales significativas, como por ejemplo el festival Música i Lletra. Esta Navidad pasada, Sant Domènec fue la sede de una muy visitada exposición temática de Playmobil. En 2018, el Ayuntamiento de Xàtiva solicitó ayudas para financiar los trabajos de reconstrucción del refectorio del conjunto conventual de San Domènec, dentro del programa del 1'5% cultural del Ministerio de Fomento", apuntan las mismas fuentes. "No era la primera vez que se buscaba esta subvención, puesto que la reconstrucción del monumento se había llevado a cabo gracias a este programa hasta que el 2014, durante el primer gobierno de Mariano Rajoy, se excluyera Xàtiva de las subvenciones. El 2018, la inversión total prevista superaba los 2,6 millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento comprometió una reserva presupuestaria de 820.000 euros, correspondiendo al 31% del total, tal como marcaban las bases del programa del ministerio. Aun así, y a pesar de que el proyecto fue de los mejor valorados, Fomento no concedió la subvención. Pero esto no significó la renuncia al proyecto", inciden.

"Hay que recordar que el refectorio ya estaba derrocado cuando el ayuntamiento se hizo con la propiedad del inmueble para su recuperación, puesto que desde el siglo XIX, a consecuencia de la desamortización, el edificio se había ido degradando progresivamente hasta el derribo del refectorio y el claustro por parte de sus propietarios a principios de los años 70 del siglo pasado. Con las ayudas pedidas, se pretende reconstruir un edificio que tendría prácticamente la misma volumetría que la iglesia del convento", destacan en el consistorio.

"Todos estos hechos desacreditan la inclusión de San Domènec a la Lista Roja del Patrimonio y ponen de manifiesto la intencionalidad política que se esconde. Desde el ayuntamiento se lamenta que la asociación se instrumentalice por parte de terceras personas con esta finalidad y se declina la respuesta a este tipo de cuestiones en el futuro", apostilla el comunicado.

Con la parte de Sant Domènec pendiente de recuperación, Xàtiva suma 12 inmuebles incluidos en la lista roja de patrimonio en peligro que gestiona Hispania Nostra.