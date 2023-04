La Banda de Música de València aprobará próximamente el nombramiento como director temporal al funcionario Miquel Rodrigo i Tamarit, a través de una comisión de servicios. Rodrigo es profesor de banda y orquesta con una dilatada experiencia tanto en dirección de bandas sinfónicas como en proyectos orquestales en centros públicos estatales y extranjeros. Se trata de un cargo temporal para cubrir esta plaza mientras se convoca el concurso para elegir a la persona definitiva que será el próximo director o directora de la Banda de Música de València.

Miquel Rodrigo sustituye así a Rafael Sanz Espert, que dimitió del cargo en octubre del pasado año por discrepancias con los miembros de su formación. Desde la dimisión de Sanz hasta ahora, la Banda de València no ha tenido director titular.

Con este nombramiento, el Ayuntamiento cubre la vacante de director de la Banda para facilitar su funcionamiento y hacer que todo pueda operar de forma correcta, sin tener que recurrir a personas externas para desempeñar esta función de dirección. Pero el objetivo es convocar un concurso abierto y poder elegir a una persona que pueda ser de forma definitiva director o directora de la banda.

Exprofesor de la formación

Respecto a la formación académica de Tamarit destaca la titulación superior de música en la especialidad de dirección de orquesta y de percusión, así como varios másteres en dirección. Actualmente es catedrático Conservatorio Superior de Música de Aragón en el que ejerce docencia de dirección de orquesta.

Presenta una amplia experiencia docente tanto en dirección como en proyectos orquestales, en centros públicos estatales y extranjeros, así como de masters en dirección a centros Madrid, País Vasco, Portugal, Países Bajos. Como director cabe destacar la gran experiencia en dirección de bandas sinfónicas, sobre todo en los Países Bajos, y también en orquestas españoles y europeas principalmente. Destaquen su paso por la North-Holland Philharmonic Orchestra de Haarlem como Director Residente, Sinfonietta Geleen (Director titular), LSO "Limburg's Symphony Orchestra" de Maastricht, Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza (Esp.) (Principal director invitado).

Ha sido también director invitado y director artístico de numerosas orquestas y eventos culturales. Ha participado como jurado de numerosos certámenes de bandas de música internacionales y nacionales y presidente del certamen internacional de Bandas de Música Ciutat de València.

Por último, cabe destacar que es profesor de la Banda Municipal de València en excedencia y, por tanto, funcionario. Una condición necesaria para poder ocupar la plaza temporal de director mediante la comisión de servicios.

Crisis y acoso

La crisis tuvo como origen el apoyo de Sanz a la propuesta de Tello de que la sociedad se integrara en el organigrama del Palau de la Música, algo en lo que la mayoría de los músicos se mostraron en contra. Fue tal la ruptura de las relaciones entre Sanz-Espert y los músicos que el director llegó a amenazar con denunciar por acoso a sus compañeros.

Desde la dimisión de Sanz-Espert, la banda no cuenta con director y el Ayuntamiento de València no podrá sacar a concurso la plaza hasta que no “coloque” al exdirector en su nuevo puesto. Así lo explicó Tello a Levante-EMV tras reconocer que Sanz-Espert ya tiene una plaza como músico de la banda pero que, debido a la crisis que vivió con el resto de sus compañeros, no sería conveniente que volviera allí.

Por ello, la concejala de Cultura defiende que, con su experiencia como profesor, Sanz-Espert es el perfil ideal para dirigir la gestión artística del Certamen Internacional de Bandas y el resto actividades de la nueva sección, con la ayuda del personal administrativo municipal.