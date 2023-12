La actriz francesa Lucie Lucas ha acusado a Victoria Abril de "agresiones sexuales" a otros actores, como respuesta del apoyo que la intérprete española ha mostrado hacia Gerard Depardieu en un manifiesto firmado por diferentes personalidades.

"No puede ser verdad, estoy en shock. Dime que no lo has hecho tú", ha lamentado Lucas en un comentario en redes sociales sobre el apoyo de Abril, con quien compartió reparto durante varios años en la serie televisiva francesa 'Clem'.

"Artistas vomitivos, boomers degenerados...qué vergüenza. De verdad que no me lo puedo creer, estoy deseando que desaparezcas de nuestras pantallas para siempre", ha remarcado Lucas, señalando además que ha "protegido mucho" a estos actores.

"Hace quince años que soy actriz y protejo a muchos de estos degenerados no diciendo en las entrevistas todo lo malo que hacen a los demás en un rodaje. Diciendo siempre a los periodistas que todo ha ido muy bien en el plató, que todo el mundo es tan simpático y adorable, cuando a menudo es totalmente falso", ha continuado en su publicación.

La actriz francesa ha concluido interpelando a Abril para hablar de sus "numerosas agresiones, incluidas las sexuales", a sus "compañeros". "Ahora que lo pienso, no me extraña que hayas firmado ese periodicucho. Tú también estás flipando y, ahora que lo pienso, tienes razón. Basta ya de tonterías", ha remarcado.

Lucas se ha pronunciado tras publicarse el pasado martes un manifiesto en el diario francés 'Le Figaro' en el que más de una cincuentena de artistas, entre las que estaban la propia Abril o Carla Bruni, han mostrado su apoyo a Depardieu --a su vez acusado de varias agresiones sexuales-- por el "torrente de odio" generado hacia su persona. El presidente de Francia, Emmanuele Macron, también respaldó públicamente al actor en una intervención reciente.