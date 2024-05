El Arrebato regresa a València para celebrar sus cuatro décadas en la música

Han pasado casi dos años desde que El Arrebato actuara por última vez en València. Ahora regresa con su nuevo disco Una tarde cualquiera , con el que el artista pretende reivindicar que «cualquier momento puede ser perfecto», ya que, como reconocía en una entrevista a Levante-EMV, «somos nosotros quienes tenemos que construir nuestros momentos sin esperar que sucedan».

El artista actuará el próximo 19 de julio en los Jardines de Viveros, donde interpretará algunos de sus temas más conocidos como «Búscate un hombre que te quiera», aunque también cantará las canciones de su nuevo disco como «Gente luminosa» o «Súbete a mi guitarra», todas ellas con una historia detrás. Sin embargo, si algo caracteriza sus canciones es el sentimiento del amor, ya que sus temas destacan por reivindicar la «verdad», un hecho que ha permitido que el artista se mantenga en la industria musical.

Aunque ya han pasado cuatro décadas desde sus inicios, El Arrebato manifiesta estar disfrutando mucho de la etapa actual. «Estoy disfrutando, por lo que no me planteo nada muy lejano. Yo estoy muy contento, muy feliz», señala. En este sentido, reconoce que «ahora mismo quiero trabajar y disfrutar. He terminado casi el momento de conquista. Y ahora es el momento de disfrutar y de masticar cada éxito». Sin duda, todavía le quedan muchos éxitos por mostrar.

