Amb ‘El silenci de les flors’, un concert per a veu soprano i piano que tindrà lloc el proper 14 de gener a La Beneficència a les 18 hores, s’inicia la tercera edició del programa ‘Música en Construcció’. El duet format per Blanca Vázquez, veu, i Jorge Giménez al piano presentarà una mostra liederista del segle XX de compositors valencians com Palau, Rodrigo, Asencio i Matilde Salvador.

L’Àrea de Cultura de la Diputació de València vol amb esta III edició consolidar el projecte ‘Música en Construcció’, que al llarg del 2023 oferirà diferents concerts amb els quals es pretén unir joventut, patrimoni i divulgació. El cicle està dirigit principalment a la promoció del talent i les joves promeses de la música valenciana. I amb este objectiu, ja en són moltes les actuacions que han passat tant pel Saló Alfons el Magnànim de la Beneficència, com pel Monestir de Corpus Christi de Llutxent, dos espais singulars de la Diputació de València.