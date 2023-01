Tenen molt en comú: la seua passió compartida per les històries ben contades, tant en la ficció com en la vida, la seua predilecció per la paraula i per l'ofici de narrar. La guionista, directora, escriptora i ex ministra de Cultura Ángeles González Sinde i la guionista i escriptora Elvira Lindo seran les pròximes convidades aquest dijous, 19 de gener, a un nou conversatori ‘Dona la veu’, de Caixa Popular, dins del cicle Diàlegs al TEM en el Teatre El Musical. Les dues tenen una mirada particular cap al món i la posició de la dona en l'àmbit de la cultura, i una capacitat especial per a traure dels temes quotidians conflictes i reflexions morals. Les va unir, especialment, l'adaptació al cinema en 2008 de la novel·la homònima d'Elvira Lindo Una palabra tuya a càrrec de González Sinde. En aquella trama sobre l'amistat, reconeguda en 2005 amb el premi Biblioteca Breu de Novel·la, els seus codis comuns van quedar reflectits.

Ángeles González Sinde porta dedicant-se a l'escriptura des de 1991. Ha escrit més de 15 llargmetratges i moltes hores de ficció televisiva. També ha escrit obres de teatre i publicat quatre novel·les infantils. Compta amb dos premis Goya,, un pel guió de La buena estrella (Ricardo Franco, 1997), i un altre per la direcció novella de La suerte dormida (2003). Ha sigut presidenta de l'Associació de Guionistes ALMA, membre de la junta directiva de l'entitat de gestió d'autors audiovisuals DAMA, presidenta de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya i ministra de Cultura de 2009 a 2011. En l'actualitat presideix el Real Patronat del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia. Per part seua, Elvira Lindo va realitzar estudis de Periodisme i ha treballat en Ràdio Nacional d'Espanya, en la Cadena SER i en la televisió. El seu personatge de Manolito Gafotas va sorgir en els guions radiofònics. Des de la publicació del primer llibre de la sèrie, en 1994, gaudeix d'un èxit enorme. El mèrit de la sèrie va quedar certificat en 1998 en ser reconeguda amb el Premi Nacional de Literatura Infantil pel quart lliurament, Els draps bruts. La seua obra literària es completa amb les novel·les El otro barrio (1998), Algo más inesperado que la muerte (2003), adaptada als escenaris, Lo que me queda por vivir (2010), Lugares que no quiero compartir con nadie (2011), Noches sin dormir (2015) i A corazón abierto (2020). També ha escrit nombrosos guions cinematogràfics, com els de La vida inesperada (2014) i La primera noche de mi vida (1998). Guanyadora del Premi Internacional de Periodisme 2015 i del Premi Atlántida del Gremi d'Editors de Catalunya en 2009. La trobada entre aquestes dues grans conversadores, assossegades i reflexives, serà conduït per la periodista Mariola Cubells. Els conversatoris Dona la Veu és un projecte que s'emmarca en la iniciativa sociocultural Caixa Popular Dona. Diàlegs al TEM és el nou cicle que aglutina l'àrea de pensament del Teatre El Musical.