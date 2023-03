A partir de la present edició de 2023 la Fira Llibre de València convidarà una ciutat del món, mitjançant la seua fira del llibre, amb l’objectiu de donar a conéixer la literatura que s’escriu en eixa ciutat i la cadena comercial dels llibres. La ciutat convidada d’enguany serà lNova York i la seua Fira Internacional del llibre (FILNYC). «Una ciutat amb vincles molt importants amb escriptors i artistes valencians, com Rafael Guastavino, Joaquin Sorolla, Manolo Valdés, o Santiago Calatrava», destaquen els organitzadors.

La Fira del Llibre ha arribat a un acord amb la FILNY la qual participarà en aquesta edició intercanviant experiències i fent difusió de la seua pròpia literatura. La que es cel.lebrarà del 27 d’abril al 7 de maig de 2023 al Jardins de Vivers tornarà la visita la pròxima tardor amb una representació d’escriptors i escriptores valencians.

Aquesta fira està organitzada per l’Institut d’Estudis Mexicans de Nova York i té com a objectiu promoure la llengua espanyola en els Estats Units, així com el contacte directe entre lectors, autors i editorials.

En representació de la FILNY assitiran el director general de la fira, José Higuera López; la seua coordinadora general, Dejanira Álvarez Cárdenas; i els escriptors Yuyi Herrera i Mayte López. Els representants de la FILNY seran rebuts en la seua visita a València per la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament de València i la Diputació de València.

En l’any 2019, Higuera va fundar la Fira Internacional del Llibre de la Ciutat de Nova York, la missió de la qual és posicionar l’idioma espanyol a través de la literatura i la cultura als Estats Units, així com difondre l’obra acadèmica i literària publicada en espanyol a Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i els Estats Units.

Yuri Herrera ha publicat els llibres infantils Este es mi nahual i Los ojos de Lía; i les novel·les Trabajos del reino, Señales que precederán a la otra parte del mundo, i La transmigración de los cuerpos.

Mayte López és escriptora i traductora. Els seus contes, cròniques i articles han aparegut en Letras Libres, Temporales, Los Bárbaros, Este País, Newsweek i Viceversa, on escriu la columna «Talones sobre hielo». Sensación térmica el seu últim llibre publicat Libros del Asteroide, serà presentat a la Fira del Llibre.