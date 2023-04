Sonora, el circuit de la música valenciana, organitzat per Cultura de la Generalitat, mitjançant l’Institut Valencià de Cultura (IVC), ha tancat la seua quarta edició amb unes xifres que consoliden la seua aposta pel territori i pel suport a la música valenciana. El circuit Sonora construeix un viatge de nord a sud amb els grups i solistes que van resultar finalistes o guanyadors de l’edició anterior dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana.

En aquesta edició, unes 4.000 persones han assistit als concerts programats en les sis localitats valencianes on el circuit Sonora ha fet parada: Peníscola, Castelló de la Plana i Alacant, i les dues capitals culturals valencianes de 2022, Aielo de Malferit i Alzira. D’aquesta manera, el circuit Sonora ha portat a terme, des d’octubre a març, l’edició 2022-2023, amb un total de 22 concerts amb 21 grups, tots ells guanyadors o finalistes dels Premis Carles Santos 2021.

«Quatre anys després, podem dir que Sonora s’ha consolidat com un circuit estable que ofereix propostes de qualitat en diferents punts del territori i contribueix a desestacionalitzar l’oferta musical. Per als artistes guardonats en els Premis Carles Santos, és un premi afegit i una manera de portar la seua música a diferents espais. Enguany, Sonora ha programat música de tots els estils i per a tots els públics, que han triat segons les característiques dels seus públics i que han aconseguit arribar a molta gent, amb un perfil majoritàriament jove. En aquesta edició, a més, hem assolit el rècord d’espectacles amb les entrades exhaurides, així que concloem l’edició amb bon sabor de boca», explica la directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’IVC, Marga Landete.

Circuit Sonora

Després del concert inaugural de Zoo a Orihuela el 30 de setembre, durant els mesos d’octubre i novembre, les capitals culturals valencianes, Alzira i Aielo de Malferit, van acollir diferents propostes musicals de tots els estils, des de música familiar fins a jazz, rock o cançó d’autor. Al gener, Sonora va arribar a Peníscola, i, al febrer, va posar el rumb cap a Castelló de la Plana, amb concerts a l’Auditori i al Museu de Belles Arts. El circuit va concloure al març a Alacant, amb dos espais de celebració: el Teatre Arniches i el Paranimf de la Universitat d’Alacant.

Els artistes que han format part d’aquesta quarta edició de Sonora són Zoo, Marcel el Marcià, Factoria de Sons, Valmuz i Sedajazz Big Band, Maluks, Valira, Esther, Autòctone, Iruixa-Skargots, Ramonets, Ding Dong System, Mafalda, Santero y Los Muchachos, Òscar Briz, Besarabia, Jordi Sanz, Luis Prado, Joe Pask, Júlia i Sandra Monfort.

En aquesta edició, la imatge gràfica, que remet a l’estètica vintage de les cintes de casset, ha estat a càrrec de l’estudi Sud+Sud, i l’espot del circuit és de Tresdeu Media. Les persones interessades poden consultar tota la programació de Sonora a la pàgina web.