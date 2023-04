Dansa València va iniciar el passat cap de setmana la programa d'esta 36ena edició, que se celebrarà a la ciutat fins al pròxim diumenge 23 d'abril, i que ha tingut una gran acollida entre el públic assistent.

La major part dels espectacles celebrats durant estos dies s'englobaven dins del cicle "Moviments Urbans" amb l'objectiu de traslladar les obres a diferents espais no convencionals de la ciutat. Com reconeixen des del propi festival, "les companyies pretenen convertir en testimonis a un públic alié a la disciplina i, a més, posen en valor este tipus d'espais per descentralitzar la programació".

L'espectacle familiar "Cromàtic", baix la direcció de Catalina Carrasco, va ser l'encarregat d'obrir el festival el passat divendres al Museu de les Belles Arts. L'actuació, a la qual va acudir una gran quantitat de públic, estava inspirada en l'obra "La magia de los colores", de Joan Miró. El propi museu també va acollir "No son ojos porque no los ves, son ojos porque te miran", de Cave Canem.

Les actuacions continuaren durant la jornada del dissabte amb "Honest", de la companyia Kiko López i "Nest", de Marie Gyselbrecht, al Jardí del Túria, un dels espais més concorreguts de la ciutat.

Dansa València va concloure el primer cap de setmana amb quatre espectacles celebrats el passat diumenge. "Estudi per a cos bomba", d'Hot Art, va reunir a diversos joves de barri de Marxalenes per aprofundir entorn la dansa. Per altra banda, la plaça dels Furs va acollir "Hellouses y Goodbyeses" i la plaça de l'Almoina va reunir a desenas de persones entorn l'obra "Vacío espiritual", de Richard Mascherin.

Un dels espectacles més esperats i aclamats pel públic va ser la batalla de ball "Valencia City Cypher. All Styles Battle", que va reunir a diversos ballarins que van mostrar el seu talent, creativitat i habilitats en la dansa davant un públic assistent. Des de la companyia celebren la gran acollida en esta segona edició de l'espectacle.

La programació es reprén a partir d'este dimecres amb "Perseverance", de la companyia Marroch a la nau Ribes; "Focus Valencià", a La Nau; "Camino del olivarito", de Rosa Sanz, a Espacio Inestable, o "Mariana", de Luz Arcas i La Pharmaco, entre d'altres.

Durant el cap de setmana, Dansa València conclourà amb alguns espectacles com "Voràgine", de Pepa Cases a la plaça de l'Ajuntament; "Sexy Suggestion", de Paula Serrano al Teatre Rialto, o "Sudar Folklore", de Laimperfecta, al passeig Marítim.

Dansa València és un festival de dansa i nous llenguatges relacionats amb el moviment, que pretén convertir-se en un espai de trobada, diàleg i mirades plurals.