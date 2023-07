L’artista argentí establit a València Felipe Pantone ha comprat el xalet de luxe de l’Eliana en el qual Netflix ha gravat un dels episodis de «Black Mirror» per a convertir-ho en una residència per a creadors. El propi Pantone, un dels noms de referència de l’art contemporani que es realitza a Espanya, ha anunciat el projecte a través de les xarxes socials.

«Casa Axis, el meu projecte més ambiciós fins hui, pretén ser un refugi creatiu -ha escrit Pantone-. El meu objectiu és donar suport a una comunitat vibrant d’artistes, units en la seua passió per trencar barreres i començar un diàleg artístic». L’objectiu d’aquest projecte és «crear un espai on la inspiració no tinga límits i oferir a la comunitat artística un lloc idoni per a la creativitat».

L’habitatge on Pantone ha creat «Casa Axis» va ser dissenyat a principis de la dècada dels 70 del passat segle per l’arquitecte valencià Pascual Genovés per encàrrec del seu primer propietari, el constructor i promotor Miguel Camañes. Per això, la casa situada a la urbanització Muntanya Pilar encara és coneguda a l’Eliana com el «xalet de Camañes», encara que el seu primer propietari la va vendre en la dècada dels 90. Des de llavors ha tingut dos amos més, l’últim dels quals, l’artista Felipe Pantone, el va adquirir a principis d’enguany.

Casa Axis ocuparà una parcel·la de 7.000 metres quadrats en la qual, a més de la casa, trobem els jardins, una pista de frontenis amb parets de marbre i dues piscines, una d’elles a l’interior de la pròpia casa, que té uns 1.300 metres quadrats. L’edifici s’alça a metre i mig sobre el sòl, sostingut per sis grans columnes en l’interior de les quals es distribueixen canonades, cables i conductes de climatització. Està construït amb granit, marbre, fusta i destaca pels seus enormes finestrals opacs des de l’exterior, formes arredonides, sostres alts, mobles de disseny i teles d’Hermés en les parets.

Des de fa uns anys ha servit d’escenari de diverses campanyes publicitàries, però el seu abast més internacional l’ha aconseguit gràcies a Netflix i la sèrie «Black mirror», ja que en aquest xalet transcorre part de «Beyond the sea» un dels capítols de la seua última temporada.