Encara no ha arribat l’equador de les vacances escolars i ja no saps com animar a la lectura als xiquets i xiquetes de la casa? Per posar-t’ho un poc més fàcil, Va de Llibres! ha parlat amb tres professionals de la lectura per què expliquen quines dinàmiques es realitzen des de les biblioteques públiques i de centres escolars, així com algunes rutines que els pares i mares poden implementar per a enfortir l’hàbit lector durant el període estival.

A la Biblioteca Tamarit d’Oliva, segons explica María José Canet, cap del Departament d’Arxius i Biblioteques del municipi, han exhaurit els 125 exemplars impresos del «Diari del repte lector», un quadern dirigit a xiquets, xiquetes i adolescents, que impulsa la lectura de diferents gèneres literaris (llibres en valencià, poesia, revistes, llibres premiats…) a través de reptes successius i amb la carta manuscrita com a element central de l’activitat. «Volíem donar a conéixer als xiquets la il·lusió de l’escriptura de cartes, el qual pensàvem, a més, que era un bon format en el qual escriure una ressenya dels títols llegits», defensa Canet. Un altre exemple és el de la Biblioteca Municipal Carme Miquel de Gata de Gorgos. Com comenta Vicen Mulet, bibliotecària al municipi de la comarca de la Marina Alta, en els darrers anys, han posat en marxa diferents activitats dirigides a xiquets i xiquetes d’entre 8 i 12 anys com ara «Gimcana lectora», «Motxilles viatgeres» o «Llegir té premi», que conclourà el 22 de setembre amb un lliurament de premis en els quals el guardó seran una sèrie de llibres. Per últim, Manuela Gallega, secretària del col·legi Canónigo Múñoz d’Utiel, relata que, durant un temps, els diferents centres educatius de la localitat van desenvolupar una iniciativa de clubs de lectura estivals articulats pel consell lector pertanyent al programa de motivació a la lectura Ciutat Lectora. Aquesta acció, de periodicitat setmanal, convidava als estudiants de diferents cicles de primària a participar en un club de lectura a la piscina una vegada tancava aquesta. Però, més enllà de consultar les activitats que es proposen des de les biblioteques municipals o la visita acompanyada a llibreries i compra de llibres de manera espontània, sense atendre a dates com ara Nadal o aniversaris, les tres professionals entrevistades coincideixen en destacar la importància de la lectura en l’àmbit familiar per a enfortir l’hàbit lector, que els pares i mares reserven un espai al llarg del dia per a la lectura compartida. «Si un xiquet veu llegir a un adult, li cridarà l’atenció llegir», defensa Vicent Mulet, qui també suggereix la lectura en veu alta com una manera de facilitar la comprensió dels textos per part dels xiquets i xiquetes. Si vols aprofundir en aquesta matèria, pots consultar la revista FULL de Lectura 01: «Llegir en família, un repte i una necessitat», disponible a https://fulldelectura.com.