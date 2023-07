El Rototom Sunsplash, que se celebra del 16 al 22 d’agost a Benicàssim, ha decidit donar un pas més enllà. Així, en esta edició el reggae s’unirà al cant flamenc en l’espectacle «El món flamenc saluda a Bob Marley», una producció que s’estrena a nivell mundial el pròxim 22 d’agost en la jornada de clausura del festival.

El músic Israel Suárez «El Piraña», un dels «cajoneros» de major renom en el món del cant «jondo», ha sigut el pioner d’este espectacle. Suárez recorda que, després d’un viatge a Jamaica «es van obrir les portes per a acostar-me a la música de Bob Marley com mai haguera imaginat». El músic estarà acompanyat pel guitarrista Josemi Carmona, referent del flamenc fusió; i l’eclèctic pianista de flamenc-jazz Álex Conde, al costat de la multidisciplinària cantant guineana Alana Sinkey; la cantaora Noemí Humanes, que ha girat entre altres amb el Ballet Nacional d’Espanya; Josue Ronkío al baix i Juan Carmona Jr, percussionista i cantant descendent de la saga dels Fesol. El jove cantaor granadí Kiki Morante completa el grup.

Així, el festival internacional reggae serà l’epicentre d’este viatge que té com a objectiu «cantar flamenc en la llengua de Marley». «De la mateixa manera que el reggae, el flamenc és molt més que una música, és una forma de vida. Des del viatge a Jamaica ha sigut quasi una obsessió trobar el camí per a fusionar música i cultures, imprescindible en un projecte com el que s’estrenarà en Rototom Sunsplash», explica Suárez, qui assenyala que «vaig assumir el repte com a propi, el qual suposava un altre implícit: cantar flamenc en anglés no té precedents».

Cartell complet

Amb esta trobada, el Rototom Sunsplash dona les últimes pinzellades a una desfilada musical al complet. Una proposta sonora que acaba d’incorporar altres grans noms de l’escena com el llegendari exponent de «roots reggae» jamaicà Burning Spear al capdavant, els jamaicans The Pioneers, la londinenca Hollie Cook o la britànica The Cimarons, entre d’altres.