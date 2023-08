La història del jugador d’escacs búlgar ‘Vasil’, òpera prima de la valenciana Avelina Prat, inaugura hui a les 22.30 una nova edició de la Filmoteca d’Estiu als jardins del Palau de la Música.

El vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport, Vicente Barrera, assistirà a la inauguració, que comptarà a més amb la participació d’Avelina Prat per a presentar la seua pel·lícula. Amb una duració de 93 minuts, Vasil es podrà tornar a veure el dissabte 5 d’agost en el mateix horari.

El director general del IVC, Abel Guarinos, ha assenyalat que enguany s’ha volgut inaugurar aquesta nova edició de la Filmoteca d’Estiu «amb una de les grans pel·lícules valencianes dels últims anys». «L’òpera preval d’Avelina Prat no sols va ser la gran triomfadora en la passada edició dels Premis Berlanga de l’Audiovisual Valencià, amb sis guardons, entre ells millor pel·lícula, guió i direcció, sinó que també ha sigut reconeguda com una de les grans revelacions de 2022 des de la seua estrena internacional en el Festival de Valladolid», ha afegit.

Premi al millor actor (Karra Elejalde i Ivan Barnev) en la Seminci de Valladolid, l’òpera prima d’Avelina Prat va obtindre els Premis Berlanga al millor llargmetratge de ficció, millor direcció, millor guió (Avelina Prat), millor música original (Vincent Barrière), millor actriu de repartiment (Susi Sánchez) i millor so (Iván Martínez Rufat).

Rodada a València i protagonitzada per Karra Elejalde, Alexandra Jiménez, Susi Sánchez i l’actor búlgar Ivan Barnev, Vasil és una comèdia sobre l’amistat.

Vasil és intel·ligent, carismàtic i un número u jugant al ‘bridge’ i als escacs, però dorm al carrer des que va arribar de Bulgària. Alfredo, un arquitecte jubilat, l’acull a la seua casa durant un temps davant la mirada atònita de la seua filla Luisa. Els dos homes no tenen res en comú, excepte la seua passió pels escacs. Malgrat les seues diferències, a poc a poc Vasil aconseguirà trencar les barreres construïdes per Alfredo. I és que Vasil té un do: transformar per sempre a aquelles persones amb les quals es relaciona.

Sobre els orígens de la pel·lícula, Avelina Prat va comentar durant la seua presentació en la Mostra de València: «La pel·lícula va nàixer d’una història que li va ocórrer al meu pare fa uns anys: un dia em va cridar per a dir-me que no podia quedar perquè tenia un búlgar a casa, que s’anava a quedar allí un parell de dies perquè no tenia on dormir. Van passar un munt de coses, però mesos després, quan tot havia desaparegut, la història seguia al meu cap i vaig pensar a escriure-la».