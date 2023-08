Una ruta d’art contemporani al llarg de la Comunitat Valenciana

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) ofereix aquest mes d’agost un itinerari a través de l’art contemporani, especialment valencià, a través de diverses exposicions que poden visitar-se en el Centro Cultural Las Cigarreras d’Alacant, la Fundación Chirivella Soriano a València, el Museo del Mar de Santa Pola i el Palau dels Ducs de Medinaceli a Geldo, localitat reconeguda com a capital cultural valenciana aquest 2023.

El gruix de l’oferta expositiva estival del CMCV parteix de la col·lecció ‘Art Contemporani de la Generalitat Valenciana’, la línia a través de la qual la Generalitat ha adquirit obres d’art des de 2017 de nombrosos artistes nascuts o residents en la Comunitat Valenciana, de diferents generacions i interessos artístics i vitals. Aquest catàleg ha anat estructurant diferents mostres produïdes pel Consorci de Museus els últims anys.

El Consorci de Museus ofereix també una retrospectiva sobre Mariano Maestro, un referent de l’abstracció geomètrica, amb l’exposició ‘Estructuras criptomórficas’ que pot visitar-se en la Fundación Chirivella Soriano. Així mateix, el Centre Cultural Las Cigarreras a Alacant presenta el film ‘A cinquito, con derecho a tocar’, del col·lectiu Nucbeade.

El director del Consorci de Museus i del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha apuntat que l’art i la cultura «són essencials per a vertebrar el territori, alhora que modelen la nostra mirada sobre la realitat. Hem construït una oferta atractiva i interessant per a aquest estiu, present en diferents comarques, que permeten al visitant plantejar-se una ruta estival molt estimulant, potser descobrint alguns dels noms que han marcat i estan marcant la creació artística actual».

En el Centro Cultural Las Cigarreras el públic pot disfrutar de la mostra ‘Art Contemporani de la Generalitat Valenciana V’, que reuneix una selecció de 19 obres adquirides per Cultura de la Generalitat en 2021, cinquena campanya d’aquesta iniciativa nascuda en 2017 amb el propòsit d’impulsar el sector artístic valencià.

A més, en l’espai Negre del mateix centre, es pot veure ‘A cinquito, con derecho a tocar’, una instal·lació audiovisual de Nucbeade –col·lectiu format per Quiela Nuc i Andrea Beade– que convida a la reflexió sobre com es normalitza la violència a través de la construcció de l’altre.

Les autores, les obres de les quals s’han exhibit en festivals, museus i centres d’art tant a nivell estatal com internacional, combinen el poder del mitjà audiovisual, la instal·lació i la ‘performance’ per a generar narratives al marge de la història oficial dominant. Ambdues propostes poden visitar-se fins al 9 de setembre.

Al Museo del Mar de Santa Pola pot visitar-se ‘Memòria d’un espai propi. Art ontemporani de la Generalitat Valenciana’, mostra que també parteix de la selecció realitzada entre la col·lecció de titularitat pública. Al Palau dels Ducs de Medinaceli, a Geldo, alberga l’exposició ‘Paisatges immediats. Art Contemporani de la Generalitat Valenciana’.A través d’una mirada polièdrica, explora el paisatge com a font d’identitat, com a retrat de l’entorn que envolta a les persones i que les configura com a éssers individuals i com a societat. Està disponible fins al 3 de setembre.

Estructuras criptomórficas

El recorregut té una parada més en la Fundación Chirivella Soriano de València, on s’exposa la retrospectiva sobre Mariano Maestro, un artista que és exponent de la denominada abstracció geomètrica.

L’exposició ‘Estructuras Criptomórficas’ reuneix una selecció de pintures, relleus i escultures realitzades entre 1970 i 2023 per l’autor format a València. Aquesta revisió ofereix la possibilitat de conéixer algunes de les primeres i de les últimes peces creades per un artista que no comptava amb una gran exhibició a la ciutat des de 2008. Pot visitar-se fins al 10 d’octubre.

A aquesta rica programació se suma la proposta expositiva del Centre del Carme, a València, amb set noves exposicions inaugurades just abans d’agost, i el cicle CCCCinema d’Estiu amb el qual refrescar les nits d’aquest mes a través de vint-i-cinc comèdies europees que recorren el millor de la filmografia de tretze països diferents, fora del circuit comercial.