El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) ha resolt les convocatòries llançades per als programes de ‘Ceramic Res’, ‘Art Res’ i ‘Estètiques Transversals’, els quals són duts a terme en l’àmbit local, en col·laboració amb entitats artístiques i en format de residència, com a part d’una de les línies de treball de ‘Cultura Resident’. D’altra banda, estan oberts els períodes per a concórrer a ‘Enclave Land Art’, ‘Projecte DONAR’ i el desenvolupat amb el Colectivo A Quemarropa.

«En el Consorci de Museus portem anys construint i enfortint el programa de residències artístiques que conformen ‘Cultura Resident’. Hem creat una constel·lació de convocatòries públiques amb la qual cada any seleccionem desenes de creadors i creadores per a dur a terme períodes de residència, oferint-los temps, espai, recursos i acompanyament. En aquest cas, ho fem a través d’una fórmula molt enriquidora, compartint el camí amb altres col·lectius amb els quals compartim la visió de l’art com una qüestió col·laborativa i, alhora, ens permet impulsar noves formes, noves rutes de creació» apunta el director del Consorci de Museus i del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont. ‘Ceramic Res’, per exemple, és una proposta de residències artístiques al voltant de la ceràmica contemporània, impulsada al costat de la plataforma Co-net Art. L’objectiu és incentivar als artistes a explorar els límits, usos i comprensió d’aquest material. El projecte es desenvoluparà a l’Alcora. En Vilafamés s’enceta Co-net Art, un nou projecte de residència artística .