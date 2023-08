Si la poesia no descol·loca, remou, modifica, altera, transforma... no és poesia. Hui reservem l’espai d’aquest Va de Llibres! d’estiu per a parlar del gènere de la lírica, possiblement el més misteriós de tot, un camp on el suggeriment premia sobre l’exposició. Hem preparat una selecció de poemaris que sacsegen com pessics o picades d’abella per a omplir el teu estiu de versos. Llegir tot el volum de colp, o picotejar entre poemes, això ja és decisió vostra.

Obres completes, de Carmelina Sánchez-Cutillas (Generalitat Valenciana) En aquest títol reunit amb cura per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua està present tota l’obra de Sánchez-Cutillas, en l’article de hui hem decidit destacar els poemaris que conté. Un món rebel (1964), Conjugació en primera persona (1969) o Els jeroglífics i la pedra de Rosetta (1976), considerat el seu millor treball poètic malgrat l’hermetisme dels seus textos, són algunes de les publicacions incloses que no se t’han d’escapar. «Llengua abolida (1973-1989)», obra completa de Maria Mercè Marçal i Serra (Labutxaca) Llengua abolida reuneix tots els treballs poètics a través dels quals la catalana va situar les bases d’una nova identitat femenina definida com a centre i en relació amb el món. Imprescindible és conéixer el seu estil que, caracteritzat per la riquesa de la llengua emprada, desenvolupa una varietat de formes mètriques que la vinculen amb un gran ventall de figueres poètiques que van des d’Ausiàs March, fins als poetes simbolistes o les avantguardes. «Poesies», Ausiàs March (Institució Alfons el Magnànim) La producció d’Ausiàs March representa un pas endavant en la poesia del seu temps (segle XV) perquè, encara que allotja un medievalisme clar, ja demostra un canvi de sensibilitat que aproparà aquest autor als lectors del segle XVI. Fa algunes setmanes, Josep Piera el va recomanar al seu qüestionari lector: «no és fàcil d’entrada, però, si arribes a interpretar-ne la música, n’hi ha versos que se’t queden gravats per vida», ens deia. «Versos per a Anna», Marc Granell (Edicions Bromera) Marc Granell és una de les veus més influents de la poesia valenciana actual, no només per la qualitat poètica de les seues obres, sinó també per l’empremta que ha deixat en les noves generacions de poetes en la nostra llengua. Versos per a Anna, editat per Bromera, és un recull breu de poemes d’amor amb imatges properes i ambientació càndida, una proposta perfecta per a gaudir durant l’estiu. «La casa sota la lluna», Maria Josep Escrivà (Pagés editors) El gener de 2023 va veure la llum l’antologia actualment més completa de la poeta del Grau de Gandia, Maria Josep Escrivà, la qual abasta tota la seua obra al llarg de 30 anys de creació. La casa sota la lluna és una oportunitat per a descobrir l’univers infinit d’Escrivà, per a endinsar-se en les múltiples metàfores, símbols, al compàs d’un ritme afilat.