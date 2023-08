Durant el seu dia a dia, Ana Muñoz és una persona com qualsevol altra. Pintora de professió, la seua rutina no és massa diferent a la de la resta. No obstant, tot canvia quan puja a l’escenari esta veïna d’Albal. Amb un vestit llarg, unes ulleres quasi més grans que la seua cara i el cabell arrissat de perruqueria es transforma en la tia Visantica. A partir d’eixe moment, comença l’espectacle.

Amb més de 45.000 seguidors a Instagram i 32.000 a Tik Tok, Visantica ha aconseguit guanyar-se el cor de tots els seus seguidors. Els seus inicis no deixen indiferents a ningú. El seu personatge va nàixer a un programa de ràdio que conduïa la seua parella en el passat 2015. «Jo volia acostar el valencià a la gent i vaig crear la secció de la tia Visantica, on parlava d’expressions valencianes. Una setmana, em vaig endinsar en les expressions de les mares i ho vaig fer amb veu de mare», recorda. La resta ja és història. «Em van demanar que continuara fent eixa veu», assenyala.

Després va arribar la pandèmia, i com gran part de la societat, va decidir obrir-se un compte a Tik Tok. «Vaig haver de crear el personatge i caracteritzar-me perquè ahí la gent estava mirant-me», indica. Quasi tres anys després, esta humorista ja ha creat tres espectacles diferents. «Un dia en un dels vídeos vaig dir que faria una gira per les falles i una d’elles m’ho va demanar», recalca. Però mai va pensar que arribaria tan lluny.

La seua actuació, amb una duració d’una hora i mitja, ha aconseguit arribar a públics de totes les generacions. «Estic jo sola durant 90 minuts ahí parlant, però és increïble perquè venen persones de totes les edats. Moltes de les persones em diuen que els recorde a algun familiar que ja no està», reivindica.

Però, ¿quin ha sigut l’èxit? Ella creu que es basa en la seua forma de parlar, «un valencià amb expressions de poble». En els seus espectacles, evita qualsevol tema polèmic, ja que se centra en coses que a qualsevol persona li poden passar dia a dia. «Les actuacions són per a divertir-se i entretenir-se. Intente fer vídeos de coses genuïnes. Per exemple, en ma casa sempre deixen les botelles d’aigua buides. Si fora per ells, no beuríem. I la gent se sent identificada.També em deixe aconsellar per les coses que em conten al meu entorn», recalca.

Considera que és important cuidar al seu públic i, per això, li dedica molt de temps a les xarxes socials. «No sols és gravar el vídeo. Cal editar-lo, llegir els comentaris i, si pot ser, interactuar», remarca. Per això, es considera la «Anabel Pantoja de València».

Visantica o Ana

No obstant, de vegades, és complicat diferenciar el paper del personatge del de persona. «Com vaig caracteritzada, després em lleve la roba, vaig a sopar i la gent de la taula del costat no em reconeix», assenyala Ana, qui afig que «tinc un poc de Visantica dins d’Ana».

Malgrat l’èxit en cada funció, existeixen els nervis previs. «¿I si no es riuen? Sempre m’ho pregunte», reconeix. Per això, abans d’iniciar un espectacle, s’apropa al públic per vore sobre què pot parlar. «Tot es passa quan s’acaba, veus a la gent aplaudint i plorant de risa i et demanen fotos», reconeix. A més, Ana rep molts missatges d’agraïment a través de les xarxes socials. Afig: «Al final és una comèdia blanca, un costumbrisme valencià del segle XXI». El personatge costumbrista reflexa clarament a la dona valenciana com a estereotip destacant tot allò que la caracteritza i la fa especial, és a dir, el fet de ser una autèntica dona valenciana.

Decoradora de falles

Però Ana Muñoz té una faceta que, tal vegada, molta gent desconeix. Ella és pintora professional i decora falles. A tall d’exemple, l’any passat va pintar la falla de Convent Jerusalem «Por un puñado de euros», de l’artista Pere Baenas. «No és fàcil compaginar-ho. Moltes vegades he de retallar els espectacles i dir que no a alguns treballs», assenyala. Malgrat això, la tia Visantica ja està preparant el seu pròxim monòleg, «Això faltava!», que es podrà vore al Teatre Talia i que girarà entorn les Falles.

Els espectadors podran disfrutar de la «uela de la Fallera Major» i viure amb ella el procés d’elecció, el seu nomenament, l’estrés d’escollir la indumentària o l’exaltació. A més, la còmica ha penjat el cartell de complet en la seua funció «Dotora 2.0 Professional» el 8 de setembre. En ella, anirà a l’ambulatori i compartirà amb el públic les seues experiències més còmiques tant sent atesa presencialment com per telèfon. Serà diagnosticada i viurà una experiència surrealista.