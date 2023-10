Un total de 31 produccions valencianes participen com a finalistes en els Premis Berlanga 2023, que reconeixen el treball de l’audiovisual valencià durant l’any, a través de 25 categories competitives, de les quals se coneixeran els guanyadors l’11 de novembre en una gala al Palau de les Arts de València. La categoria de llargmetratges d’animació ha quedat deserta.

En esta edició, la producció amb més nominacions és Kepler Sexto B, dirigida per Alejandro Suárez i produïda per Turanga Films, amb 15 nominacions. També destaquen Olvido, dirigida per Inés Paris i produïda per la Dalia Films, amb 13 nominacions; i Unicorns,d’Alex Lora i produïda per Jaibo Films, amb 13 nominacions.

En la categoria de Millor Actor Protagonista opten al guardó Karra Elejalde per Kepler Sexto B; Morgan Blasco per Olvido i Sergio Caballero per Després de tu.

D’altra banda, la Millor Actriu protagonista es decidirà entre Greta Fernández per Unicorns; Lorena López per Les vacances de Mara, i María Caballero per Olvido.

Al palmarés, a més, hi ha dues novetats en el palmarés. Un d’ell és el premi a la millor cançó original, al qual estan nominades «Canción perdida» de Samuel Reina Imedio (Canción perdida); «El monte de los sentidos» de Josué Vergara (Montesinos: les altres cares del mite), i «Rich en cripto» de Lory Money y Sr. Flipante (Bull Run).

L’altre guardó que s’estrena és el premi jove al millor llargmetratge, que decidiran els vots dels socis i sòcies júnior de l’Acadèmia. La preselecció ha destacat Domingo Domingo, de Suica Films; Kepler Sexto B’; i Unicorns.

Estes i la resta de nominacions s’han decidit en la primera ronda de votacions dels acadèmics i acadèmiques de l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (AVAV). En una segona votació, ara decidiran els guanyadors. Els Premis Berlanga els organitzen la Vicepresiència i Conselleria de Cultura, l’Institut Valencià de Cultura i l’AVAV.