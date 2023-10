Mostra de València tancarà la seua edició 2023 amb l’estrena de la pel·lícula ‘Les vacances de Mara’, una producció que suposa el debut en el llargmetratge d’Elena Escura. «Poder estrenar la meua primera pel·lícula en un festival valencià, tan mediterrani i prop de casa és molt emocionant per a mi i per a tot l’equip, ja que solem acudir cada any a les projeccions», assegura la directora, que ha sigut nominada pel seu treball en els Premis Berlanga de l’Audiovisual Valencià d’enguany.

Protagonitzada per Mireia Pérez i Lorena López, la trama parteix del retrobament de dos amigues que fa temps que no es veuen, una situació que les enfronta a no poques contradiccions: «Les relacions d’amistat, com les amoroses, porten sovint sentiments estranys i no tan nobles: enveja, ressentiment, rancor, etc. Crec que no serveix de res negar-ho. Em sembla que l’interessant és acceptar eixos sentiments i buscar en una mateixa per què són ací o què diuen d’una mateixa. Perquè quasi sempre parlen de nosaltres, no?», afig Escura.

El film està rodat en la Comunitat Valenciana, amb un protagonisme especial de la Serra d’Irta (Castelló) i Alcalà de Xivert, però també amb localitzacions a València. «Sempre vàrem pensar en Irta com un lloc idoni per al rodatge: és un lloc que combina mar i muntanya en pocs quilòmetres i on teníem a l’abast de la mà tant platges paradisíaques com senderes flanquejades de pins en plena muntanya», continua la directora. «Era l’entorn ideal per a col·locar a una dona que s’ha instal·lat en una casa aliena seguint un dels seus habituals impulsos, a la meitat d’un terreny ple de plantes descurades i assilvestrat, que sens dubte rima sens dubte amb la seua pròpia personalitat. Al mateix temps, la mar estava molt prop d’eixa casa i també era molt interessant que fora una via de fuita per a ella, que cada dia poguera baixar a la platja i aquietar-se en eixa mar en calma».

Produïda per Giovanna Ribes y Tarannà Films, el rodatge va comptar amb una majoria de prefectures femenines al capdavant dels departaments: Lara Vilanova (direcció de fotografia), Matilde Clavé (direcció d’art), Giovanna Ribes Esteve (direcció de vestuari), Laura Romero (cap de so) i Isabel Latorre (compositora de la banda sonora).