Maria Callas, considerada «la veu del segle XX», serà homenatjada este cap de setmana als cinemes valencians amb motiu de la celebració del centenari del saeu naixement, el 2 de desembre de 1923 a Nova York. Per esta efemèride, sales de València, Gandia, Paterna, Benetússer i Alzira projectaran este dissabte 'Callas – París, 1958', una de les seues millors actuacions filmades de tots els temps meticulosament restaurada a partir dels rodets originals de 16 mm, acabats de descobrir, i per primera vegada completament en color.

És una oportunitat per a experimentrar les sensacions d’assistir a una actuació que ha passat a la història i en la qual estava present la crème de la crème de la societat parisina d’aleshores. Les projeccions seran en les sales Abc Park a València, Abc... Gandia, Cinemes Mn4 a Benetússer, Kinepolis Alzira i Kinepolis València a Paterna.

A Espanya, seran un total de 60 sales les que projectaran l’òpera en qualitat 4K Ultra HD i so Dolby Atmos, gràcies a Volf Productions i Compòsit Films i la distribució a Espanya de Versió Digital.

La cinta, de 90 minuts de duració, permet experimentar la màgia d’un moment històric i es va presentar el passat octubre al Festival de Cinema de Roma, om a Projecció Especial dins de la categoria d’Història del Cinema.

'Callas – París, 1958' està dirigida i produïda per l’equip del documental guardonat i aclamat per la crítica, 'Maria By Callas' (2017). La restauració visual —i sonora— de la pel·lícula ha sigut una tasca a destacar. Tom Volf, director i productor del documental, explica que va ser ell qui, en 2021, en un soterrani d’Atenes (Grècia), va fer «un descobriment increïble: les bobines originals d’una actuació històrica; el debut de Maria Callas a París».

Samuel Francois-Steininger, el productor, és reconegut per trebalar en la resturació i la ‘coloració’ de pel·lícules durant més de 15 anys i explica que, en este cas, han treballat «incansablement per a crear una interpretació perfecta que permeta al públic submergir-se per complet en el talent únic i especial que és Maria Callas».

Tanmateix, el so Dolby Atmos ha sigut «acuradament restaurat», extret directament dels arxius personals de María Callas. La minuciosa mescla de so i masterització van ser confiades a Miraval Studios, assegurant que l’experiència auditiva siga per als expectatdors tan captivadora com la visual. «Cada nota, cada matís de la seua incomparable veu ha sigut preservat per a la posteritat», afirmen des de l’equip de l’obra.

El seu millor moment

Este dissabte es complix el centenari del naixement de la diva per excel·lència i rostre de l’òpera de passat segle —per això, la projecció de l’actuació—, però, a més, en uns pocs dies, 65 anys del seu debut amb l’actuació a l’Òpera de París, doncs va ser el 19 de desembre de 1958.

El repertori de l’actuació a París mostra a Callas en el seu millor moment, tant en recital com actriu d’òpera. Va ser tot un esdeveniment social —al qual van assistir, per exemple, Charles Chaplin o Brigitte Bardot, a més de polítics i membres de l’aristocràcia—i la cantant va aparèixer amb un elegant vestit i joies valorades en un milió d’euros.

Va obrir l’actuació amb la «Casta diva» de Norma, seguida de la inquietant «Miserere» d’Il Trovatore de Verdi i «Una voce poco fa» d’Il Barbiere di Siviglia.

La soprano d’arrels gregues i nascuda als EUA, Maria Callas, va ser una de les icones —al mateix nivell o inclús per damunt de Marilyn Monroe i Liz Taylor—, i destacava pel virtuosisme de les seues actuacions.