Dos projectes que reflexionen sobre el temps a la convocatòria Scroll

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana presenta els dos projectes seleccionats en la tercera edició de la convocatòria pública de creació artística audiovisual, Scroll, que la institució impulsa al costat de NEGRE, el projecte de programació audiovisual del Centre Cultural Les Cigarreras d’Alacant.

Aquesta nova edició de la convocatòria cerca atendre pràctiques artístiques que plantegen processos o narratives no lineals, desordenats o capaços de reptar la concepció habitual del temps i de l’espai.

Després de l’avaluació i valoració de les 46 propostes presentades, el jurat ha seleccionat per unanimitat els projectes «Després del Sol» de Roc Domingo i Marta R. Chust i «Viure per a dormir però a viure per a dormir» de Silvia Maestre, que s’exposaran a la sala audiovisual —Sala Negre— de la Caixa Blanca del Centre Cultural Les Cigarreras d’Alacant en 2024. Cadascun dels projectes seleccionats compta amb una dotació econòmica de 3400 euros.

Al costat d’aquests dos projectes, s’han seleccionat altres dos de reserva, «Els Faules de Leporida» d’Alicia Arévalo i «Tezcatl» de Glória López.

El jurat ha valorat les propostes en base en criteris de qualitat, coherència, viabilitat, adequació a les línies curatoriales marcades per la convocatòria, adaptabilitat a l’espai expositiu, innovació i aportació a la creació artística, per al que s’ha posat especial atenció en el desenvolupament de treballs que exploren les possibilitats del vídeo en un context contemporani.

La convocatòria també dona preferència als projectes presentats per artistes emergents o susceptibles d’enfortir la seua trajectòria amb aquest impuls.

«Després del sol»

El projecte de Roc Domingo i Marta R. Chust, «Després del sol» és una videoinstal·lació inspirada en una platja mediterrània post-turística. Combinant la pràctica documental i la ficció escenogràfica, l’artista construeix un lloc perifèric davant la mar, un racó desolat al marge immediat d’un resort turístic de la Costa Brava, on només passa el temps i el ressò d’una activitat turística sobreproducida. «Després del sol» es planteja com un espai de repòs i contemplació d’un paisatge assossegat, que des de la calma, permet llepar les ferides.

Roc Domingo i Marta R. Chust són una parella d’artistes visuals que treballen a partir de les ciències socials i les pràctiques de context, interessades en el contrast entre la cotidianeidad i el relat oficial, les tensions geopolítiques, i les transformacions del territori. Han treballat amb institucions culturals com el Centre d’Art Contemporani Bòlit (Girona), M|A|C (Mataró), Museu de la Vida Rural (Espluga de Francolí), Cultural Rizoma SCCL (Celrà) o Sala d’Art Jove (Barcelona).

«Viure per a dormir...»

El projecte de Silvia Maestre tracta sobre els cossos que habiten a destemps, on els cossos amb discapacitat ocupen un lloc central. L’obra tracta sobre un cos, com el de la pròpia artista, en el qual les malalties i les neuro-divergències s’alien per a generar una construcció del temps totalment aliena. Aquesta idea referència l’anomenat ‘crip estafe’ (‘temps tolit’), un concepte encunyat per l’activista amb discapacitat Alison Kafer, pel qual argumenta com el temps és una construcció social codificada per la norma de la capacitat física i psíquica.

El projecte «Viure per a dormir però a viure per a dormir» és una reivindicació de la interrupció, el deteniment, la lentitud, com a elements essencials.

El Consorci de Museus. selecciona en la convocatòria Scroll dos projectes que reflexionen sobre el temps.