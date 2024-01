La Filmoteca Valenciana presenta un cicle sobre els inicis de la ‘Nouvelle Vague’ francesa, un moviment cinematogràfic que va suposar una revolució estètica i conceptual sense precedents dins del món del cinema a la fi dels cinquanta. El cicle, que comença hui i s’allargarà fins al pròxim 25 de gener, rastreja els primers passos dels seus autors més emblemàtics en versions restaurades i està conformat per dotze curtmetratges, agrupats en tres programes diferents, i dos llargmetratges: el clàssic Viure la seua vida 1962) de Jean Luc Godard; i Un joc per a sis amants (1960), de Jacques Doniol-Valcroze, una pel·lícula inèdita a Espanya

El cicle s’inicia a les 20.00 hores, amb un programa de quatre curts de ficció dirigits per tres cineastes fonamentals en la constitució del nou moviment. Els curts d’este primer programa són: Una història d’aigua (1958) de François Truffaut i Jean-Luc Godard, l’única pel·lícula que van dirigir junts; Escac al pastor (1959), dirigida per Jacques Rivette i escrita per Claude Chabrol en col·laboració amb Rivette; Charlotte i el seu nuvi(s) (1960) de Jean-Luc Godard, un homenatge a Jean Cocteau; i Tots els xics es diuen Patrick (1959) de Jean-Luc Godard.

El segon cicle, dedicat als curtmetratges documentals, inclourà quatre obres d’autors com Agnès Varda o Chris Marker. I el dia 11 es presentarà el llibre El pensament cinematogràfic a Espanya: dels orígens als anys 60 (Edicions de La Filmoteca, 2023).

El tercer cicle —està centrat en curts de ficció i, també, documentals— inclou El cant de l’estiré (1958), d’Alain Resnais, una pel·lícula industrial per encàrrec que el seu director convertix en un film líric i surrealista; i Les vídues de 15 anys (1965) de Jean Rouch, una aproximació a la societat ye-ye parisenca a través de les aventures de dues xiques.