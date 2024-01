La Filmoteca Valenciana ha iniciat el cicle sobre western contemporani, "Nosferatu", que es podrà disfrutar fins al 29 de desembre d'este any. Esta edició, organitzada per l'Institut Valencià de Cultura, Donostia Kultura, Filmoteca Basca, el Festival de Sant Sebastià i Tabakalera, proposa un recorregut històric pel gènere contemporani nord-americà des de 1962 fins als nostres dies.

L'elecció de la data no és en va, ja que en els anys seixanta es produeix una transició entre el western clàssic i els nous camins que prendrà el gènere. Es comencen a acomiadar cineastes clàssics com John Ford, Raoul Walsh o Howard Hawks i emergix una nova generació de cineastes, encapçalada per Sam Peckinpah i Clint Eastwood.

Així, el cicle travessa sis dècades de westerns crepusculars, "dirty westerns" amb influències europees, l'aproximació dels cineastes de la denominada "generació de la violència" representat per Richard Brooks i Don Siegel, o del "nou Hollywood", encapçalat per Robert Altman o Michael Cimino.

El cicle també inclou les diferents temptatives de revitalitzar el gènere a partir de la dècada dels huitanta amb "Silverado" (1985) de Lawrence Kasdan, "Ballant amb llops" (1990) de Kevin Costner i l'èxit comercial de "Sense perdó" (1992) de Clint Eastwood, fins a culminar amb pel·lícules recents com "First Cow" (2019) de Kelly Reichardt i "El poder del gos" (2021) de Jane Campion.

Així, en el primer trimestre de 2024, la Filmoteca Valenciana ha programat grans clàssics del gènere dirigits per cineastes com John Ford, Henry Hathaway, Richard Mulligan, John Sturges, Richard Brooks o Sam Peckinpah.

Entre les pel·lícules que es podran veure en estos primers mesos figuren "Riu Conchos" (1964) de Gordon Douglas, "The Sons of Katie Elder" (1965) d'Henry Hathaway, "Els professionals" (1966) de Richard Brooks, "El tiroteig" (1966) de Mont Hellman, "L'hora de les pistoles" (1967) de John Sturges, "The Stalking Moon" (1968) de Robert Mulligan, "La vall del fugitiu" (1969) d'Abraham Polonsky, "Grup salvatge" (1969) de Sam Peckinpah i "Mackenna’s Gold" (1969) de J. Lee Thompson.

El cicle ve acompanyat per l'edició del llibre "Western USA 1962-1992", núm. 20 de la Col·lecció Nosferatu, que ha sigut coordinat per Carlos Aguilar i Pablo Fernández.

Projeccions al gener

Així, el dissabte 27 de gener, a les 18 h, i el diumenge 28, a les 20 h, la Filmoteca Valenciana projecta "L'home que va matar a Liberty "Valance", un dels grans clàssics del western i pel·lícula fonamental en l'extensa filmografia de John Ford.

Protagonitzada per John Wayne i James Stewart, acompanyats per Vera Miles, Lee Marvin, Edmond O'Brien, Andy Devine, John Carradine, Jeanette Nolan i Lee Van Cleef, l'obra és considerada com el primer western crepuscular i és l'última pel·lícula en blanc i negre que va rodar John Ford.

Ransom Stoddard, ancià senador del Congrés dels Estats Units, explica a un periodista per què ha viatjat amb la seua dona per a assistir al funeral del seu vell amic Tom Doniphon. La història comença molts anys abans, quan Ransom era un jove advocat de l'est que es dirigia en diligència a Shinbone, un xicotet poble de l'Oest, per a exercir l'advocacia i imposar la llei. Poc abans d'arribar, va ser atracat i colpejat brutalment per Liberty Valance, un temut pistoler.