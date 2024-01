A partir de demà, dimarts 23 de gener, i fins al 6 de febrer, els centres educatius valencians podran sol·licitar les sessions anuals del projecte ‘Autors a les aules’, la iniciativa de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que, amb la gestió de la Fundació FULL pel Llibre i la Lectura, treballa per la visibilització de l’ofici dels escriptors i escriptores locals a través de la creació d’espais de trobada i diàleg entre aquests i l’alumnat als centres educatius del territori valencià.

A les portes de l’edició de 2024, Verònica Cantó, presidenta de l’AVL, assegura que des de la institució es troben molt satisfetes amb els resultats obtinguts per part d’un projecte que consideren «consolidat» després de 8 anys d’exercici. «Anualment s’ofereixen 150 visites d’escriptors i escriptores als centres educatius, i la demanda sempre supera l’oferta. Si tenim en compte que ‘Autors a les aules’ va començar l’any 2018, portem més de 1000 sessions realitzades, el qual es tradueix en al voltant de 50.000 alumnes que han gaudit d’aquesta iniciativa», apunta Cantó.

D’altra banda, des de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua recorden la importància de la posada en marxa d’accions que promoguen la creació literària valenciana i en valencià entre els estudiants com una de les vies cap a la normalització lingüística. Segons destaca Verònica Cantó, «una de les nostres característiques són els referents literaris, per això crec que és d’una importància cabdal que els alumnes coneguen de primera mà com treballen els escriptors i escriptores valencians, les seues motivacions, i quin és el procés de creació d’una novel·la, un poemari, un assaig o un conte infantil».

Al llarg de la seua trajectòria ‘Autors a les aules’ ha possibilitat l’establiment d’un canal dinàmic per al foment de la lectura en edats primerenques. A través de l’expansió de l’experiència lectora, el projecte busca afavorir la millora d’aspectes com ara la comprensió o l’hàbit lector, o el desenvolupament d’habilitats com ara la capacitat de diàleg, la construcció del sentit crític, l’interés per la paraula escrita o el desenvolupament del gust literari entre l’estudiantat valencià.

El programa, que ha celebrat sessions en més de 330 centres educatius del territori valencià des de 2018, compta actualment amb un catàleg que supera els 200 escriptors i escriptores entre els quals es troben noms com el de Raquel Ricart, Manuel Molins o Elvira Cambrils. Prèviament a la visita d’aquests, l’alumnat haurà d’haver treballat una obra de l’autor o autora per poder assolir els objectius de la trobada.

Qualsevol centre educatiu interessant en la realització de sessions podrà realitzar la seua sol·licitud a través de la pàgina web: https://autorsalesaules.com