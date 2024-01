El Certamen de Bandes de la Diputació de València torna a celebrar-se en 2024 amb tota la seua esplendor. Després d’uns anys en què, a causa de la pandèmia, una o més categories de la competició van quedar desertes, la 47a edició del certamen comptarà amb la participació de bandes en cadascuna de les quatre seccions. En total seran 11 les societats musicals presents en l’esdeveniment que se celebrarà els dies 27 i 28 d’abril en el Palau de la Música de València.

Per al diputat de Bandes de Música de la corporació provincial, Ricardo Gabaldón, «tornar al Palau de la Música és un al·licient especial per a les nostres bandes que, en nombroses ocasions, han manifestat la importància de poder actuar en este auditori tan especial per a la societat valenciana».

D’esta manera, el 47é Certamen està dividit en quatre seccions, que van de Primera a Quarta en funció del nombre de músics que integra cada banda. Així, en la Secció Primera, que és la més nombrosa, participen fins a 90 persones; en la Secció Segona fins a 70; no més de 50 en la Secció Tercera; i un límit de 40 en la Secció Quarta.

La prova consistirà en la interpretació de dos obres per cada banda, una obligada i una altra de lliure elecció. De les dos composicions a valorar, l’obra obligada que s’ha establit per a cadascuna de les seccions haurà d’executar-se en primer lloc.

Les obres obligades seran «Terra de conquestes», d’Enrique Cárcel Villalba, per a la Secció Primera; «Cançons de la meua terra», de Ferrer Ferran, una nova composició que s’estrenarà en el certamen, per a la Secció Segona; els participants en la Secció Tercera hauran d’interpretar «El camino del Santo Grial», d’Eduardo Nogueroles; mentre que els de la Secció Quarta tocaran «Tresors valencians», de Jordi Peiró Marco, també de nova composició per a este certamen.

El sorteig per a l’ordre de participació va ser ahir, a la Diputació de València, presidit per Ricardo Gabaldón; junt amb el cap del servei de Cultura, Josep Vidal; l’assessor musical de la Diputació, Jesús Perelló; i, en representació de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (Fsmcv), Joan Bocanegra.

Gabaldón va voler «agrair a totes les bandes la seua participació en un certamen en el qual segur que ens delecten amb les seues actuacions». «Sens dubte serà una magnífica ocasió per a veure i escoltar la bona música que fan les nostres bandes», i va animar a «fer-ho tan bé com siga possible per a demostrar a tots els valencians la fortalesa que continua tenint la nostra música hui dia».

Sorteig

Segons el sorteig, el 27 d’abrilde vesprada la Unió Artística Musical de Montroi serà la primera a actuar de la Secció Primera, seguida de l’Agrupació Musical l’Amistat de Quart de Poblet. El 28 de vesprada, la Secció Segona, amb l’Agrupació Artístic Musical Santa Bàrbara de Piles, seguida de la Societat Musical l’Entusiasta de Benifairó de la Valldigna i la Societat Musical Santa Cecilia de Chelva.

La Secció Tercera tindrà lloc el 28 al matí, i en ella participaran l’Associació «Música Jove» de València, la Banda Simfònica d’Ontinyent «Tot per la Música», i l’Ateneo Musical del Puerto de Valencia (Banda Juvenil), en este ordre. Finalment, la Secció Quarta, que inaugurarà el certamen el dia 27 al matí, s’obrirà amb l’Associació Amics de la Música de Benifaió, seguida pel CIM Banda de Música de Torrefiel, i la Unió Musical Centre Històric de València.

Quantia dels premis

Quant als premis de la present edició, la banda que aconseguisca la major puntuació en la secció primera rebrà 5.500 euros; 4.500 euros la guanyadora de la secció segona; 3.500 la vencedora en tercera; i 2.500 euros per a la banda amb la millor puntuació en la secció quarta.

En el cas que, a més, s’aconseguisca la menció d’honor, les quanties abans referides seran de 6.500 euros per a la secció primera; 5.500 euros per a la secció segona; 4.500 euros per a la secció tercera; i 3.500 euros per a la secció quarta. Amés, hi haurà dos nous premis: un de 500 euros als guanyadors de cada secció en l’apartat d’obra obligada i un altre de 700 euros al millor solista.