Diem taló d’Aquil·les, per aquest heroi grec, invulnerable a la mort, per haver-lo banyat la mare, al riu Estigis, excepte el taló, que era per on l’havia agafat; aquest era el seu punt feble i en la guerra de Troia, Paris li clavà una sageta enverinada en aquest punt i Aquil·les morí. Per això diem taló d’Aquil·les tots els punts febles dels homes i de les societats, per on s’escolen llurs desgràcies.

Quin és el taló d’Aquil·les dels valencians? Entre altres, ser uns meninfots, que en Espanya ens yoque pagar més del que rebem i ens pertoca i que tinguem polítics bocamolls i/o lladres. El punt feble més transcendental és la llengua, per on podem morir com a poble, ja que les llengües són l’ànima dels pobles. Com podem evitar la seua i nostra mort? Presentem en 7 punts, les coses a fer i que recomanem de tot cor: 1. Quan sortim de casa sols direm bon dia a tothom, siga conegut o desconegut. Si ens diuen altra cosa, nosaltres, bon dia. 2. Si anem al metge sols parlarem en valencià. Si entrem en un bar, demanarem en valencià i si no ens entenen, canviarem de local immediatament. Si anem a missa ho farem a les esglésies que les facen en valencià. Si anem a comprar, ho farem a les botigues i a les parades del mercat on parlen valencià. 3. Amb les autoritats sempre ens relacionarem en valencià i exigirem que ells ho facen també i si no, demanarem el llibre de reclamacions i els denunciarem. 4. Veurem la televisió, oirem la ràdio i comprarem premsa i llibres, preferentment en valencià. Parlarem amb la família i els amics en valencià, especialment amb els fills i les filles, que duran noms en valencià i aniran a escoles en valencià. 5. Acollirem amb simpatia els forasters i procurarem facilitar-los l’aprenentatge del valencià i la integració i no discutirem amb els qui no s’hi avinguen. 6. No oblidarem els greuges que ens han fet els governs espanyols; ni ens oblidarem d’exigir el compliment dels compromisos dels partits; ni oblidarem que quan el mal ve d’Almansa a tots ens alcança. 7. La nostra història ens uneix als pobles germans de Catalunya i Balears, que parlen com nosaltres i també amb la història d’Aragó, que hem compartit. A partir d’aquests pobles germans, treballarem amb tothom per la pau i l’enteniment dels pobles.