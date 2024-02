Després del sorteig de l’ordre d’actuació, un total 21 de bandes de música competiran en les quatre categories del 136 Certamen Internacional de Bandes de València, que tindrà lloc entre el 18 i 21 de juliol en el Palau de la Música.

De les 21 bandes que conformen l’ordre d’actuació 15 són de la Comunitat Valenciana, 2 de Galícia, 1 de la Comunitat autònoma de Madrid i 1 de Castella-la Manxa. A més, el Certamen comptarà amb la participació d’una banda simfònica de Colòmbia i una banda de Portugal. El Certamen tindrà lloc de nou en el Palau de la Música els dies 18, 19, 20 i 21 de juliol, comptant inicialment amb una inscripció de 30 bandes, de les quals han quedat 21 conformades dins de l’ordre d’actuació.

Respecte a aquest sorteig, l’edil de Cultural ha manifestat que «es palpava la il·lusió i expectació que està generant enguany el Certamen», i ha afegit que «la dimensió aconseguida justifica el que s’haja incrementat el pressupost del Certamen un 45% per a la seua organització i premis».

Igualment, ha recordat que l’Ajuntament continuarà impulsant el Certamen «perquè situa a la ciutat de València com una referència internacional de la música de banda, i com el cap i casal en el qual totes les agrupacions, societats i centres musicals desitgen participar per a donar mostra del seu treball intens per a fomentar la creativitat musical.

Secció Tercera (18 de Julio)

1. Banda Artístico Cultural de Montaverner (Valencia)

2. Associació Amics de la Música de Benifaió (Valencia)

3. Sociedad Musical La Esperanza de San Vicente del Raspeig (Alicante)

4. Centre Estudi Musical d'Almàssera (Valencia)

5. Banda Sinfónica Especial Escuela de Formación Musical de Samacá (COLOMBIA)

Secció Segunda (19 de Julio)

1. Agrupació Filharmònica Borrianenca (Castellón)

2. Sociedad Musical La Familiar de Benissanó (Valencia)

3. Banda de Música Municipal de Caldas de Reis (PONTEVEDRA)

4. Agrupació Musical Santa Cecilia de Sedaví (Valencia)

5. Asociación Músico Cultural Banda de Música de Puertollano (CIUDAD REAL)

6. Asociación Cultural Banda de Música de Santádega (ORENSE)

7. Reserva de Plaza CIBM Valencia 2025: Sociedad Unión Musical Santa Cecilia de Caudete (ALBACETE)

Secció Primera (20 de Julio)

1. Banda Marcial do Vale (PORTUGAL)

2. Sociedad Unión Musical y Artística de Sax (Alicante)

3. Centro Artístico Musical de Moncada (Valencia)

4. Banda de Música de Getafe (MADRID)

5. Unión Protectora Musical de Vallada (Valencia)

6. Reserva de Plaza CIBM Valencia 2025: Societat Musical Santa Cecília d'Alcàsser (Valencia)

Secció de Honor (21 de Julio)

1. Ateneo Musical Schola Cantorum de la Vall d'Uixó (Castellón)

2. Banda Simfònica Unió Musical de Llíria (Valencia)

3. Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol (Valencia)

4. Sociedad Instructiva Unión Musical de Tavernes de la Valldigna (Valencia)

5. Sociedad Musical La Artística de Buñol (Valencia)

6. Reserva de Plaza CIBM Valencia 2025: Agrupació Musical l'Amistat de Quart de Poblet (Valencia)