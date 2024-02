Un concert especial el 10 de març recordarà els 29 anys de la mort d’Ovidi Montllor

El 10 de març es compliran 29 anys de la mort d’Ovidi Montllor (Alcoi, 1942 - Barcelona, 1995), i el grup Ovidi4 acompanyat de Toti Soler oferiran un concert especial a la ciutat natal del cantautor. Serà al Teatre Calderon d’Alcoi a les 19:00 hores, i a l’escenari estaran acompanyats de Feliu Ventura i Miquel Gil.

La cita posa el punt final a la campanya de finançament col·lectiu del documental "On eres quan hi eres?", dirigit per la filla menuda del cantant, Jana Montllor Blanes.

Un viatge a la memòria íntima de la seva relació a través dels pocs records que té del pare que va perdre quan tenia quinze anys; els objectes que guarda; i el gran arxiu conservat de la seua figura pública. «La raó d’este documental és que necessite conèixer el meu pare, construir-lo més enllà de la figura pública i enfrontar l’absència de manera creativa», explica Jana Montllor.

Després del rodatge a diferents localitzacions —com Barcelona, Palautordera, Alcoi i Palau-Sator—, la producció de La Selva Coop, en coproducció amb 3Cat I el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), es troba en fase de muntatge. La campanya de finançament es desenvolupa amb la col·laboració de la Fundació Coop57.