Alicia Sellés és la nova presidenta de la Fundació Full

El patronat de la Fundació FULL pel Llibre i la Lectura ha anomenat Alicia Sellés com a nova presidenta de l’entitat pel seu coneixement del camp de la lectura i la seua ferma relació amb FULL. La bibliotecària prendrà el relleu de Jesús Figuerola, president de l’organisme des de la seua creació l’any 2013, qui continua vinculat com a vicepresident i treballa en diferents projectes. Sellés, qui s’ha mostrat il·lusionada per aquesta nova etapa, ha assegurat que per a ella “és un repte” assumir la presidència de la Fundació FULL en un “moment clau” de la seua trajectòria.

Sellés subratlla que la lectura ha d’entendre’s com una “oportunitat de formació, desenvolupament i transformació cultural” i ha desenvolupat la seua carrera professional al sector privat com a consultora en estratègia i implantació de serveis d’informació i documentació, tasca que compatibilitza amb la docència en cursos especialitzats, graus i màsters relacionats amb la gestió de la informació i les biblioteques.

Actualment, coordina el Grup de Treball "Biblioteques i Agenda 2023", del Consell de Cooperació Bibliotecària (CCB) del Ministeri de Cultura i Esport, on també forma part del Grup d’Experts de Laboratoris Bibliotecaris. Paral·lelament, participa en projectes com ara "Biblioxarxa: Biblioteques per al món rural", amb la Universitat Jaume I i la biblioteca escolar del CEIP d'Altura.

En l'àmbit de l'associacionisme professional, Sellés ha estat presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) i de la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID). D’altra banda, en l’actualitat és membre del comité executiu de l’European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) i vocal en la Divisió Europea de la Federació Internacional d'Associacions i Institucions Bibliotecàries.