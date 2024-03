El valencià Alexis Lara publica un llibre sobre els moviments antifeministes

El sociòleg valencià Alexis Lara acaba de publicar el llibre «Negacionisme de gènere», a través del qual indaga entorn el moviment antifeminista -i els lobbies que hi ha darrere- que està creixent en els últims anys i nega la construcció social del gènere.

«No és un llibre més de feminisme, es tracta d’un anàlisi antifeminista des d’una perspectiva sociològica», explica Lara, qui amb un estil divulgatiu i una mirada crítica, analitza els meandres del negacionisme i exposa la realitat que s’amaga darrere d’este moviment mitjançant aportacions de les ciències socials. L’objectiu és comprendre els orígens i les motivacions d’este moviment i proporcionar eines a totes les persones que defensen una societat justa i igualitària.

El sociòleg va començar a escriure el llibre de l’editorial Alfons el Magnànim l’any passat per a que, en les seues paraules, «fora un llibre útil, que no se centrara en la teoria feminista, sinó que fora una reflexió sobre el negacionisme de gènere, que mostren sobretot els homes». Concretament, Lara posa el focus en la comunicació i com «estes teories aconsegueixen endinsar-se en la societat actual». «Cada vegada hi ha més joves endinsats en la masculinitat tradicional», lamenta Lara, qui afig que «les xarxes socials o els discursos de certs youtubers són algunes de les causes». Per exemple, l’última enquesta del CIS recollia que el 44 % dels homes se sentien discriminats amb les noves polítiques d’igualtat.

Per això, el sociòleg pretén que siga un llibre divulgatiu per desmuntar els tòpics presents i ajudar a la societat. «És necessari que la ciutadania col·labore contra esta xacra perquè el negacionisme de gènere també és un negacionisme de les ciències socials», afig el valencià, qui recalca l’augment de tot tipus de negacionismes durant els últims anys.

Alexis Lara és sociòleg per la Universitat de València amb premi extraordinari de llicenciatura i màster en Comunicació, Cultura, Societat i Política per la UNED. Lara ha desenvolupat la seua carrera professional en l’àmbit de la comunicació política, social i digital.