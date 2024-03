Còmics per a traure del silenci les històries de l’exili de la Guerra Civil

Obres gràfiques de Paco Roca, Manel Granell, Jordi Peidro i Ana Penyas conformen l’exposició «L’exili del 39 al còmic. Vinyetes a la frontera», que es pot vore fins el 16 d’abril a una de les sales de la Biblioteca Central del campus de Vera de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Els seus continguts artístics i la seua composició són el resultat de les investigacions dels dos comissaris de la mostra, el filòleg Josep-Vicent Garcia Raffi i Francisco Collado Cerveró, bibliotecari i historiador de l’art, que, a més, són coautors d’un article d’investigació sobre el tema.

Com expliquen, l’exposició presenta «perspectives diverses d’una mateixa història traumàtica, silenciada durant dècades: la de la marxa forçosa del seu país de milers de persones». Es dividix en quatre parts —La Retirada; Camps de concentració; Exili d’ultramar i La Resistència, a més d’oferir espais per a la lectura, per això s’emmarca en la biblioteca—, i arreplega obres produïdes des dels anys 70.

Objectes, dibuixos i documents

A més d’obres gràfiques de Paco Roca, Manel Granell, Jordi Peidro o Ana Penyas, s’exposen també objectes i dibuixos originals, alguns inèdits, que són «poderoses eines per a la transmissió de les històries de desarrelament viscudes després de la Guerra Civil».

L’exposició «L’exili del 39 al còmic. Vinyetes a la frontera», es va inaugurar en el Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera (Mume) i té voluntat itinerant. Josep-Vicent Garcia Raffi detalla que el tema de l’exili republicà i la resistència «en les últimes dècades ha agafat importància tant en el còmic espanyol com en el francés» i recordar que «el silenci ha pesat durant molt de temps, per això el còmic va tardar també en assumir-ho com un tema».

Exposició "L'exili del 39 al còmic. Vinyetes a la frontera." / Levante-EMV

Per la seua part, Francisco Collado detalla que els objectes que s’exposen junt amb els còmics provenen de reproduccions del Museu Memorial de l’Exili, on se va inaugurar la mostra fa dos anys, i altres de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu i «provenen de gent que va patir l’exili i, fins i toto, se’n van anar a u segon exili d’ultramar».

«A través d’estos documents podem vore com el còmic explica estos processos, donant-los versemblança». L’exzposició fa també alguna connexió amb les migracions presents.