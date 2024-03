Novembre Elèctric celebra el desé aniversari de la banda amb «Et devia un reguetón»

Novembre Elèctric presenta «Et devia un reguetón», un nou senzill vital i juganer que s’acompanya d’un videoclip i que compta amb la col·laboració d’Àrtur Martínez, cantant de la Fúmiga. Aquesta nova cançó suposa el punt de partida de la celebració dels deu anys de la banda, que es va formar al 2014 i que ara creix amb dues noves incorporacions: Tono Hurtado i Elena Játiva. Enguany, la banda anirà desgranant noves cançons amb diferents sorpreses que marcaran un punt d’inflexió i posaran en valor la primera dècada de vida del projecte.

Reguetón, paraula tabú

«Et devia un reguetón» s’allunya dels anteriors registres de Novembre Elèctric i parteix de la idea del reguetón com a paraula tabú dins del món de la música rock i indie i apel·la a cantar a les alegries de la vida amb un ritme ballable i una lletra plena de joc i vitalitat. «Hem sigut apòstols de les cançons tristes durant deu anys, fills de l’indie i responsables de discos plens de nostàlgia i malenconia, però ara demanem disculpes i preguem per un món ple de somriures, no tot serà cantar penes», explica Yeray Calvo, cantant i compositor de Novembre Elèctric.

«Et devia un reguetón» té lletra de Yeray Calvo i composició de Novembre Elèctric i ha estat gravada al gener de 2024 a Malamute Estudio, amb producció i mescla de Tono Hurtado i màster d’Ultramarinos. El videoclip que acompanya aquest nou tema ha anat a càrrec d’Alain Duplaa i Javier López i es va rodar a Macastre al desembre de 2023. Prèviament, Novembre Elèctric van llançar al febrer una versió del seu èxit «La sed» amb Elena Játiva i Samuel Reina, que incorpora a mode de conclusió el text del poeta Alfredo Cuervo Barrero, ‘Queda prohibido’ i que anava també acompanyat d’un vídeo.

NOVEMBRE ELÈCTRIC / Christian González

Plataforma de col·laboració

Durant el mes de març, Novembre Elèctric posaran en marxa la plataforma de col·laboració per als seus seguidors, un sistema que la banda ja va provar amb èxit amb el seu anterior disc i que permet participar en el projecte del nou treball per escoltar les cançons en primícia i obtindre diferents tipus de recompenses. Properament també s’anunciaran les primeres dates de concerts per aquest any d’aniversari.

Ovidis i Santos

Novembre Elèctric és un grup de pop creat el 2014, format pel compositor valencià Yeray Calvo, juntament amb els músics madrilenys Rodrigo Domínguez, Bert Posada i Sergio León. El seu primer treball discogràfic, Intacte, es va publicar en 2014 i va guanyar el Premi Ovidi 2014 al Millor Disc de Pop. En 2016 presenten Tremole, amb textos del poeta aldaier Hèctor Serra. Quart minvant (2018) és guardonat com a millor disc de pop als Premis Ovidi 2018 i als Premis Carles Santos de la Música Valenciana 2018.Al 2022, Novembre Elèctric publiquen Memento, el seu quart disc d’estudi.