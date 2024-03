Indecís, creativa… quin tipus de participant de «Sentim les Llibreries» eres?

Hui s’obri el període d’adquisició de regals per a «Sentim les llibreries», la iniciativa que potencia el comerç local, les xarxes veïnals i les llibreries del nostre territori. Això significa que, si t’has inscrit aquest any en la iniciativa, hauràs d’anar pensant amb quin llibre sorprendràs el teu amic o amiga invisible abans del 15 d’abril. Eres dels que compraran el títol el primer dia o fins a l’últim moment no tindràs clar què escollir? O bé eres dels qui posa una descripció creativa i li agrada jugar amb el significat del llibre que regalarà? Ací et deixem sis tipus de participants segons com gestiones la selecció del llibre a regalar.

• L’Enciclopèdia humana: Coneixes a cada autor, títol i gènere a imaginar. Solament necessites llegir una breu descripció del teu destinatari o destinatària i en la teua ment s’il·lumina el llibre perfecte per a regalar. Aquest participant acudirà el primer dia a la llibreria directa a recollir l’exemplar escollit. No sigues tan ràpid i pregunta també a les llibreteres i elles et donaran una mirada diferent i també enriquidora per al procés.

• La consultora: el llibreter és el teu millor amic i li demanaràs una vegada i una altra la seua ajuda per a encertar en la selecció del títol. Confies en el seu criteri i que conega personalment al destinatari. Tot i que l’ajuda dels llibreters i llibreteres és una part clau del projecte, de vegades arriscar-se un poc pot incentivar un resultat sorprenent per al teu amic invisible.

• El creatiu: eres un apassionat d’aquest tipus de jocs i t’agrada trobar doble sentit a les fitxes i sorprendre amb un llibre inesperat, però alhora vinculat a la teua destinatària. T’entusiasmen les descripcions imaginatives i enginyoses, difícils de desxifrar. Eres un amant del misteri, de deixar alguna sorpresa dins del llibre i de convertir l’intercanvi en una experiència lúdica.

• L’indecís crònic: haver de decidir-te és la pitjor part del procés. Visitaràs la llibreria més d’una vegada sense èxit i consultaràs cada prestatgeria efusivament. És possible que durant el termini canvies d’opció reiteradament. No t’amoïnes, part de la diversió és llegir un llibre que no s’adequa completament als teus interessos i al que hauries escollit i, en cas de pànic, els llibreters i llibreteres podran encarrilar-te.

• El romàntic: t’agrada fer especial cada part del procés. El llibre no tindrà tanta importància per a tu, com ho té la dedicatòria que inclouràs dins, personalitzada i escrita per tu, i possiblement afegiràs un detall dins, com un punt de llibre, una flor o un poc de perfum.

• La desafiant: eres de qui creu que l’esperit de l’amic invisible és regalar una cosa desconcertant i ignores completament la fitxa del teu destinatari. Eres arriscada i confies en el teu instint literari, que penses podrà descobrir al teu amic o amiga invisible nous gèneres i autores.