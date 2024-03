El teatre La Estrella compleix 45 anys

El CCCC Centre del Carme s’endinsa en la història que hi ha darrere de la familia Fariza-Miralles a través de l’exposició «Teatro La Estrella: 45 años de historia». A través de la mostra s’aprofundeix en l’origen del Teatro La Estrella, una companyia referent en el món de les titelles.

Fins al pròxim 23 de juny de 2024, els visitants podran conèixer, a través de diferents objectes personals, l’obra pictòrica i elements propis d’este teatre, la trajectòria de Gabi Fariza i Maite Miralles, els seus inicis a Madrid durant el Franquisme i la Transició, en una època on tot estava per construir i la vida gris es plenava de color amb cada artesania en El Rastro, amb cada actuació en El Retiro, amb l’arribada dels primers programes de televisió i d’anuncis publicitaris de Gabi o el viatge a Amèrica Llatina, que els portaria de nou a València per construir el Teatro La Estrella.

La companyia conta amb una llarga trajectòria de muntatges infantils, amb més de trenta espectacles produïts tant per a les dos sales de la ciutat com per a ser representats en gires i festivals nacionals i internacionals. Les seues obres destaquen per la seua dedicació, que es pot comprovar amb detall en totes les seues produccions i amb una acurada direcció artística que comporta que el públic disfrute de la màgia i la fantasia del teatre de titelles. En este sentit, els integrants han col·laborat com a guionistes i actors en diversos programes de televisió. Concretament, quan el programa «Barrio Sésamo» estava arrancant a Espanya, Gabriel Fariza estava a a Madrid, on va poder col·laborar en l’inici del programa, com es pot comprovar en el capítol pilot que es va produir entre 1979 i 1980.

Estes actuacions en televisió van marcar la línia d’allò que arribaria després i s’alternaven les titelles amb la interpretació de personatges.

Així, durant l’exposició, es realitza un viatge des dels seus orígens fins al present per aprofundir en estes quasi cinc dècades i ens convida a compartir el somni de fer feliç fent feliços a la resta.

Concretament, la mostra es divideix en quatre seccions al llarg de dues sales, a través de les quals els visitants viatgen al cor del teatre de titelles, marcat pels colors i la personalitat.

Espectacles representatius

L’exposició també se centra en la creació dels espectacles més representatius de la companyia, que, a la seua vegada, han suposat un gran èxit entre el públic infantil. Entre ells, destaquen «Hansel y Gretel» o «Caballo de Gulliver».

Així, el director artístic del Consorci de Museus, Vicente Samper, destaca que esta exposició és «sobre una família que ha crescut entre bastidors, la creadora del Teatro La Estrella, però al mateix temps sobre l’art de fer feliç el públic infantil, sobre el somni de dedicar-te a la teua passió acostant les seues propostes culturals als més xicotets». «Crec que majors i xicotets disfrutaran d’esta acolorida i sorprenent celebració de la il·lusió que reivindica la incansable tasca que han fet Gabi i Maite», conclou.