«Hem de tornar a la lectura de la poesia infantil sense cap explotació didàctica»

Aquest dijous 21 de març celebrem el Dia Mundial de la Poesia. Amb motiu d’aquesta efemèride, hem parlat amb Carme Manuel, qui ha presentat l’antologia d’Emily Dickinson titulada «Amb mans invisibles» (Andana Editorial) i il·lustrada per Ada Sinache.

D’on naix la idea de portar a Dickinson al públic infantil?

Alfons el Magnànim ja em va publicar la primera traducció de la poesia d’Emily Dickinson al valencià i com Andana té la col·lecció «Vagó de versos», que adapta l’obra d’importants poetes, el vaig proposar. Dins de la tradició anglosaxona hi ha un costum de fer aquest tipus d’antologies per a apropar els grans noms als xiquets més menuts.

Com trasllades l’univers poètic de l’autora a una xiqueta?

Tot i que no escriu per als infants, sí que va tractar una sèrie de temes que s’hi poden adaptar: la natura, els insectes, les estacions de l’any, etc. Aquest tipus de llibres destaquen perquè no van seguits de cap explotació didàctica. Hem de tornar a la lectura de la poesia sense necessitat de fer exercicis. S’ha de tornar a memoritzar versos. Les generacions més grans tenim un tresor cultural al cap de poemes clàssics que havíem aprés de memòria i recitàvem en els festivals de l’escola. És important no solament a escala emocional, també per una consciència política i un encontre davant del món.

Com s’apropa la poesia a aquestes edats?

La brevetat dels textos facilita aprendre’ls de memòria sense una adaptació, realment estan en contacte amb material autèntic. Açò aporta un prestigi i una importància: «estem llegint a Marc Granell, Vicent Andrés Estellés, Maria Mercé Marçal». La poesia té coses intrínseques com la rima, els jocs de paraules, la musicalitat, i els inicia en el coneixement de les metàfores o els símbols. És una lluita constant en l’escola, però a casa també és important fer-los partícips d’aquest ventall amplíssim que és la poesia en la nostra llengua.

Existeix un distanciament amb la poesia?

Tenim una crisi molt gran del sistema educatiu pel que fa a la lectura, la literatura està relegada a segon pla i no tots els menuts tenen la possibilitat de tindre una casa amb llibres. La poesia ha pres unes altres formes, per exemple, els joves estan més en contacte amb les cançons de rap i no en la poesia entesa des d’un punt de vista tradicional.

Què t’agradaria reivindicar en aquest 21 de març?

La lectura entre els més menuts de la poesia i apel·lar a la responsabilitat de les persones grans que els envolten de fer-los d’intermediaris. De la mateixa manera que es veu una pel·lícula de Disney, també hem de ser conscients que llegir-los i fer aprendre’ls de memòria fragments i peces de poesia, pot ajudar a la sensibilitat, la imaginació, la memòria, la recitació i a la teatralització. Molt poca gent sap recitar un poema. Saber llegir un poema vol dir que l’ha assimilat, l’ha entés i l’ha fet seu.

