La Carxofa a Cabdet

El proper cap de setmana el municipi d’Alaquàs (l’Horta Sud) celebrarà la VII Festa de la Carxofa, que pretén amalgamar cultura i gastronomia; i que ha sigut organitzada per l’Associació d’Amics i Amigues del Cant de la Carxofa, amb la col·laboració de l’Ajuntament i d’altres col·lectius i empreses locals. Així, a més d’una exposició fotogràfica, una lectura de poemes, una visita teatralitzada i diversos concerts, s’hi podrà gaudir d’una torrà de carxofes i carn, una fira d’artesania i un espai gurmet.

Resulta il·lustratiu i estimulant que, en el cartell anunciador de la festa, figuren algunes de les denominacions amb què, al llarg de la geografia, és coneguda la carxofa; i entre les quals voldria destacar-ne dues (una en valencià i una altra en castellà): «encarnella», tal com s’anomena a Elx i Santa Pola; i «alcaucil», que, segons les zones, pot derivar en «alcacil», «alcaucí» o «arcacil». I en referència, precisament, al terme «arcacil» i al Cant de la Carxofa, cal recordar que, més enllà dels límits de l’Horta i la ciutat de València, al municipi de Caudete, actualment adscrit a la província d’Albacete, també s’entona la Carxofa en honor a la Mare de Déu del Carme, un acte que allí és conegut com «el Canto del Escarcil».

Tal circumstància s’explica pel fet que, fins a la Guerra de Successió (1707), aquella població fronterera –hui castellana– pertanyé a l’antic Regne de València (governació de Xàtiva) amb el nom de Cabdet.

D’aquesta manera –i segons es pot llegir a la revista d’estudis cabdetans La Cambra–, tot sembla indicar que la història del Cant de la Carxofa de Cabdet es fonamenta sobre uns precedents de teatre sacramental vinculats al Misteri d’Elx. I que, a finals del segle XIX o principis del XX, la Carxofa fou importada des de l’Horta de València pels membres de l’orde del Carmel, que varen veure en el cant la possibilitat d’augmentar l’esplendor de la festa a la Mare de Déu del Carme.

Així, tenint en compte que els carmelites s’instal·laren novament a Cabdet –després de la desamortització de Mendizábal– en l’any 1888, es considera que aquesta podria ser la data del «retorn» de la representació. A hores d’ara, però, els primers documents coneguts que parlen de la Carxofa a Cabdet remeten al 16 de juliol de 1911.