Dansa en La Mutant per a reflexionar sobre la hipersexualització i el porno

El col·lectiu laSADCUM presenta este dissabte en La Mutant la seua peça «Navaja», un ballet-musical de joves-adult confeccionat a partir dels codis extrets de plataformes digitals de consum «en relació amb les sexualitats metàl·liques creades per la influència de la pornografia i la hipersexualització virtual».

laSADCUM és un projecte de dansa nascut a Barcelona en 2019 de la mà de Guillem Jiménez que s’enfoca en el món digital i la virtualitat com a temes transversals en els seus projectes. En ell, la coreografia de dansa contemporània investiga la repercussió de la tecnologia i internet en els cossos en fase d’aprenentatge i de desenvolupament de les seues relacions sexoafectives.

Amb tot, sobre l’escenari es presenta un autoretrat escènic protagonitzat per cinc personatges denominats «loinks», emmarcats en una demo abandonada a mig programar. El grup emprén un no viatge on l’autoemulació i la performativitat sostenen la seua existència.

"Navaja". / Marc Souvenir

"Navaja" explora la influència de representacions i dinàmiques dins i fora de la pràctica sexual, per a observar com han dictat el comportament de la societat postinternet. En eixa indagació paren atenció a continguts que van des de les pel·lícules de Disney fins a les productores de contingut per a adults.

laSADCUM són responsables de les peces de dansa «The Uncanny Valley» (2019), «The Lesson» (2020) i «Aclucall»s (2022), però també han creat exposicions, tallers i programes de comissariat (Classmates, 2020; Twink Twink Twink, 2022 i Dance the Internet, 2022; El cos emmascarat, 2022).

Coneguts a Dansa València

A València ja han estat al festival Dansa València i han actuat en altres espais com el CCCB, Teatros del Canal, La Casa Encendida, el Museu Guggenheim Bilbao, La Capella, Dansa Metropolitana, aula46, el Castell de Montjuïc i Teatro Pradillo, entre d’altres. Ara, Amb «Navaja» aborden la influència del consum digital en la generació postinternet. Els intèrprets són Judit Amengual, Laia Camps, Guillem Jiménez, Wilchaan Roy i Javi Valls.