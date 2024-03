Em pregunte moltes vegades les causes que impulsen a les persones a gestionar o realitzar determinades accions. La locució ‘a fi de’ sovint m’ajuda a entendre-ho, ja que és indicadora de les raons que impulsen a fer-ho. Té un significant semblant a ‘per tal de’ o ‘a l’efecte de’ i ‘a fi i efecte de’. El més destacable és que posseïx un poder aclaridor.

Pense ‘a fi de’ quina raó un diputat en les Corts no solament va dir que desconeixia el cantant “Botifarra” sinó que amb eixe nom res bo se’n podia esperar. Trobe que és una provocació contra el poble valencià que estima a un mite de la música valenciana. Fa uns anys, escrivia que en una assemblea oficial fallera se li va faltar el respecte. Llavors el defenia.

Creia que no tornaria a repetir-se la situació. Veig que en un sector de la societat continua vigent la falta de respecte a l’altre i la idea que allò que no entra en la seua concepció de valenciania mereix ser menyspreat.

M’agradaria que, ‘a fi de’ dignificar el valor de les festes valencianes i les tradicions, intentem apartar de nosaltres l’incivisme i el gamberrisme contra el patrimoni i el mobiliari urbà. Acaben les falles i prompte vindran més festejos de gran valor en la geografia valenciana.

M’entristix vore les poblacions brutes, l’olor d’orí i el massiu fem descontrolat. El fet que els servicis de neteja funcionen bé, i cada vegada millor, no suposa que podem omplir massivament d’excrements l’espai urbà.

Les ciutats no s’ho mereixen. No vull festes on val tot. La irracionalitat agressiva degrada l’entorn i se’n convertix en un altre component. Trobe que hem de pegar una volta als festejos, i de manera especial a les falles i a d’altres, per les seues dimensions. Hem de tindre en compte que un patrimoni immaterial de la humanitat no s`ho mereix.

No s’ha de consentir que la Llotja siga un urinari ni que altres monuments siguen la pastura per a accions vandàliques. Potser hem aconseguit que la festa cresca desproporcionadament, però no n’hem posat clarament els límits. Espere que en busquem alguna solució.

En definitiva, no oblidem els raonaments que justifiquen el que succeïx a través de la locució ‘a fi de’. El millor fi no passa per l’èxit absolut d’una persona sinó pel major benefici de les persones.