El Palau de la Música celebra el Dia Europeu de la Música Antiga amb una programació de cinc concerts que se celebraran en els pròxims dies, i que reunixen obres mestres de la polifonia barroca, dels grans compositors de la catedral de València, del cant sefardita i àrab-andalusina, i del cant visigòtic-mossàrab, així com dos brillants oratoris, respectivament d'Antonio Caldara i de Johann Sebastian Bach, que seran preludi musical de la Setmana Santa.

El Dia Europeu de la Música Antiga se celebra hui, dijous 21 de març, dia en què es commemora l'aniversari del naixement de Johann Sebastian Bach. La celebració començarà a la Sala Rodrigo del Palau , amb el cicle “Músiques Religioses del Món”, a càrrec de Capella de Ministrers, amb la cantant Françoise Atlan, dirigits per Carles Magraner. Presentaran un repertori de cants sefardites i àrab-andalusins que permetrà al públic descobrir un desconegut però ric llegat musical espanyol.

Preludi musical a la Setmana Santa

La gran música barroca és protagonista també del preludi musical a la Setmana Santa amb el conjunt valencià Harmonia del Parnàs que pujarà a l'escenari de la Sala Iturbi demà, divendres, a les 19.30 hores, sota la direcció musical de Marian Rosa Montagut. Acompanyat per un gran elenc vocal i sota la direcció escènica d'Alex Aguilera, interpretaran l'oratori Morte e sepoltura di Christo, del compositor italià Antonio Caldara, una peça escrita a Viena en 1724, que reunix tots els elements de l'òpera de l'època, però subjectes a una narrativa i a una dramàtica molt especial, adaptades a la temàtica sacra.

Victoria Musicae. / Levante-EMV

El dissabte, dia 23, el programa In memòria aeterna. Músics de la catedral de València (1485-1643), interpretat per Victoria Musicae i dirigit per Josep R. Gil-Tàrrega, protagonitzarà la nova cita de Cambra al Palau a la Sala Rodrigo, a les 19.30 hores. Juntament amb l'organista David Morales i el fagot Ovidio J. Giménez, oferiran una selecció de la producció musical d'alguns dels músics (mestres de capella, organistes o cantors) al servici de la capella musical de la catedral en l'època daurada de la polifonia en estil clàssic.

Una altra de les cites tradicionals en la programació del Palau de la Música en estes dates és la interpretació de La Passió segons Sant Mateu, de Bach, que enguany serà el diumenge 24, a les 19.00 hores, a la Sala Iturbi. En esta ocasió, i després de l'èxit de l'any passat, l'oratori (escrit per a veus solistes, doble cor i doble orquestra) per Johann Sebastian Bach serà d'executat de nou per la Freiburger Barockorchester, junt amb el cor Zürcher Sing-Akademie i un gran elenc solista, sota la direcció de Francesco Corti.

Final a l'Almodí

I finalment, el dimarts 26 de març, l'Almodí acollirà, a les 19.30 hores, una altra cita del cicle Músiques Religioses del Món, amb l’Schola Antiqua, dirigida per Juan Carlos Asensio. Interpretaran el programa Canto Mozárabe, basat en ritus i músiques en l'antiga Església d'Hispània, és a dir, el bell cant visigòtic-mossàrab.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha destacat que “el Palau celebra enguany per primera vegada esta data tan especial amb una programació variada i de gran qualitat de música antiga i barroca”. Llimerá ha subratllat la voluntat “que este preludi musical de la Setmana Santa siga del gust de totes i tots els amants d'este gènere tan demandat pel nostre públic”.