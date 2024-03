"La Figuereta", exemple de revista d'una muixeranga

Actualment, són vàries les colles muixerangueres que tenen algun tipus de publicació que explica la seua història o el seu repertori de figures. No obstant això, quasi no existeixen exemples de publicacions periòdiques, en forma de revistes o butlletins interns, que hagen tingut una trajectòria i certa una regularitat (la Muixeranga de Vinaròs va traure al principi de la seua existència un o dos números d'un butlletí en paper, però no va tindre continuïtat).

La Nova Muixeranga d'Algemesí va publicar, entre desembre del 2000 i gener del 2015, 38 números de "La Figuereta", una revista de la colla gratuïta, amb informació interna per a les sòcies i socis, però que recull moltes notícies de l'evolució del fet muixeranguer entre aquestes dues dates.

Per a la seua redacció va comptar amb una extensa llista de col·laboracions, tant internes (de la mateixa colla) com externes (de muixeranguers i no muixeranguers). Externament, té un format d'uns 30 per 21 cm, primer en blanc i negre i després a color (des del número

8).

Els dissenys de la portada anaren variant, des de la primera totalment de color verd, es va redissenyar en 8 ocasions, alguna, com en 2007, per incloure el lema del 10é aniversari de la colla: "10 anys fent poble". També el subtítol va patir modificacions: al principi era "Butlletí Informatiu de la Nova Muixeranga d'Algemesí" (des del número 1), i des del número 15 (desembre 2006-febrer 2007) és "Revista de la Nova Muixeranga d'Algemesí" (en el número 0 aparegué amb aquest subtítol). Pel que fa al nombre de pàgines, aquest va oscil·lar entre les 4 del número 1 i les 36 del número 18, tot i majoritàriament va comptar amb 24 pàgines.

Periodicitat irregular

La periodicitat va ser relativament irregular. El número 0 aparegué en desembre de 2000, i el número 1 ("després de nombrosos intents") ho va fer en agost de 2002 i a partir d'ací aparegué regularment fins al número 7 (febrer 2004), ja que el número 8 va veure la llum en abril del 2005, des del qual tenim el període de major regularitat, fins al número 35 (gener-març 2012); els últims tres números van ser un per any, fins que en gener del 2015 (número 38) deixà de publicar-se.

El seu contingut és, majoritàriament, d'informació interna de la colla, dirigida als seus membres. Ja en el número 0 s'explica el seu objectiu: "amb aquesta revista també volem que servisca perquè tothom sàpiga què fem i donar-nos a conéixer a l'exterior". Ací podem trobar escrits de la Junta Executiva o de l'Àrea Tècnica (sovint, articles motivadors o d'agraïment pel comportament col·lectiu de la colla), calendari d'assajos i l'agenda d'activitats i actuacions, recomanacions tècniques (sobretot en vista a les processons de la Mare de Déu o de la Trobada de Muixerangues). Tot i que no apareixen sovint, hi podem trobar estadístiques anuals o relatives a les muixerangues festes el 7 i 8 de setembre de cada any. També hi ha entrevistes a membres de la Nova, sobretot a mestres i presidents i presidentes.

Igualment, hi ha cròniques i reculls fotogràfics de les eixides i actuacions, en especial de la Trobada de Muixerangues d'Algemesí i de les processons de la Mare de Déu de la Salut. Al llarg de les seues pàgines hi ha referències a les manifestacions de cultura popular, en especial les que compten amb torres humanes ("Muixerangues del món"), especialment del món casteller, sobretot de la presència de membres de la Nova en el Concurs de Castells de Tarragona. Podem seguir l'evolució del món muixeranguer a partir de notícies, articles i breus, tot destacant les informacions de creacions de noves colles (Sueca, Pego, València, Cullera, Carcaixent), les actuacions més destacades (per exemple la primera muixeranga de cinc pisos de la Muixeranga de la Safor) i en especial dels Aplecs de Muixerangues del País Valencià.

Passatemps, vinyetes i receptes

També hi trobem passatemps, vinyetes ("Supermuixe"), receptes de cuina ("La cuina d'Ester"), "La Nova nom a nom", "Pinets arreu del món", poesies i relats literaris, referències a la vida social de la Nova, com ara festes, celebracions, casaments i naixements, activitats esportives i culturals a Algemesí, destacant el Muixerola. Actualment, es pot consultar digitalment en la pàgina web de la Nova Muixeranga d'Algemesí: www.novamuixeranga.com.