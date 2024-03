Alexandra Usó: «Les Trobades són la festa multitudinària per la llengua»

Aquest passat divendres, 22 de març, es van iniciar simultàniament a Mutxamel (l’Alacantí) i Picanya (l’Horta Sud) les Trobades d’Escola Valenciana 2024 sota el lema «Fem poble, parlem valencià». Alexandra Usó, presidenta de l’entitat, reflexiona al Va de Llibres! sobre el perquè d’aquestes accions dirigides als centres educatius, així com de la presència enguany de la figura de Vicent Andrés Estellés, amb motiu del seu centenari, a través de la reactivació del projecte «Llibres al Cim», de la Fundació FULL, i altres iniciatives.

«Fem poble, parlem valencià» és el lema d’enguany. Què voleu transmetre?

El lema va eixir de la plataforma de participació i és adient per dos motius: perquè el govern està en contra de la nostra llengua i de la nostra identitat com a poble, però també pel vincle al centenari d’Estellés amb eixa frase de «fer poble», anar més enllà, que el poble és casa nostra, que el poble són totes les persones en les seues diferents diversitats i, a més a més, la llengua, que és l’element primordial i bàsic de la defensa que fem en les Trobades any rere any.

Escola Valenciana forma part del «Cent d’Estellés», més enllà del lema, de quina manera apareixerà la figura del poeta a les Trobades?

Hem organitzat diferents programes, per exemple, entre l’alumnat de secundària i tercer cicle de primària, estem elaborant tot el Mural del País Valencià (Tres i Quatre Edicions). D’altra banda, amb col·laboració amb la Fundació FULL, hem posat en marxa el «Llibres al Cim d’Estellés», un projecte encoratjador i boniquet que consisteix a triar un llibre del poeta de Burjassot, fer una passejada o pujar a un lloc emblemàtic del teu poble, i amb el llibre, amb la gent que t’acompanya i amb el paisatge, fer-te una foto i pujar-la a les xarxes sota els hashtags #LlibresalCim i #CentdEstelles. Jo pense emportar-me el Mural del País Valencià, encara que pesa molt.

Quasi 40 anys de Trobades, per què és important continuar amb aquest tipus d’accions?

Les Trobades són la festa multitudinària per la llengua que necessitem tant les famílies que creiem en el sistema educatiu públic valencià, com els docents que precisem sentir-nos empoderats en alguns moments de l’any. Parlem d’una història lúdica que té com a punt de connexió la llengua i l’educació pública, un vincle que perilla. Al desembre, la Conselleria d’Educació, amb la Llei de Pressupostos, va possibilitar que els pobles amb predomini castellanoparlants reduïren el seu Projecte Lingüístic de Centre (PCL) a l’assignatura de valencià, sense haver de vehicular en cap llengua. És una variació de la Llei de Plurilingüisme sense haver de modificar-la. Però n’hi ha altres aspectes, com ara el del districte únic, el qual beneficiarà l’escola concertada detriment de la pública. En definitiva, parlem d’una amenaça que no hem deixat de tindre mai. Amb el govern del Botànic es van perdre línies per a garantir un sistema educatiu més igualitari i inclusiu. Per tant, el paper de les Trobades és fonamental per a sensibilitzar a les famílies que això està ocorrent.