Quan iniciem un projecte, ens preocupa com fer el primer pas i sobretot el resultat final. Però, no sempre considerem la importància de trobar-nos en un punt mitjà. En eixe instant, tenim la perspectiva suficient per a distingir si paga la pena continuar amb el que volem realitzar. La locució ‘a mitjan’ ens fa entendre com anem. S’empra seguida d’un substantiu que no té determinant. Manifesta que la situació descrita per una frase està ubicada en la mitat d’un període de temps o també d’un recorregut o procés. Pot aparéixer acompanyada d’altres preposicions com ara: de, per o cap a.

Estem ‘a mitjan’ camí de diverses reformes legislatives molt destacades. És normal que els partits governants desitgen canviar les lleis per a facilitar el seu model de gestió. Al cap i a la fi els han votat per a fer-ho. Tot i això, com a historiador i treballador de la llengua, mire amb preocupació dos aspectes. El primer és que un polític diga que la creació del Front Popular va sorgir en el 1931 i que alhora dubte que la II República siga un règim democràtic. El segon és el desig d’introduir en la radiotelevisió valenciana pública programació en castellà. És perillós adulterar la història amb una finalitat excessivament partidista. També resulta dur que no s’entenga que l’Estatut consagra el valencià com a llengua pròpia que, a més, necessita protecció. Em pregunte si a la resta de mitjans de comunicació del nostre territori també se’ls obligarà a tindre en compte els drets dels valencianoparlants.

Ens situem ‘a mitjan’ recorregut de la Setmana Santa. Normalment, era un moment de recolliment. Ara, tot ha canviat. És temps de viatges i inclús de bous. De fet, en el poble d’Estivella Divendres Sant se celebren els “Bous de Pasqua”. També en el Camp de Morvedre, des de fa uns anys, és una ocasió per a reivindicar. Novament, Dimarts Sant va celebrar-se als carrers de Sagunt la concentració per a demanar que la dona s’incorpore amb igualtat a la Confraria de la Sang. Sincerament, em pareix sorprenent que no ho estiga com a unes altres ciutats on la festa és destacada.

En definitiva, aprofitem-nos de les possibilitats de la locució ‘a mitjan’ per a tindre la perspectiva necessària d’entendre la importància del que estem fent. La tolerància brolla quan mirem des del centre del món.