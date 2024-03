El Palau de la Música supera els 116.000 assistents des de la reobertura

“Estem molt satisfets perquè la ciutadania està responent com mai a tota la programació que estem oferint, i això ens demostra l'afecte que té per esta casa i que els quatre anys que ha estat tancada són només un mal record”. El director del Palau de la Música de València, Vicente Llimerá, s'ha manifestat d'esta manera després de conéixer que més de 116.000 persones han assistit a dia de hui a les diverses activitats programades des de la reobertura del recinte. Llimerá ha assenyalat, “com un bon exemple d'este èxit d'assistència la visita de la Freiburger Barockorchester diumenge passat, que ens va fer viure una màgica i irrepetible Passió segons Sant Mateu, de Bach, en una Sala Iturbi amb les entrades esgotades”, ha afirmat.

De fet, des de l'inici de 2024, la Sala Iturbi també ha penjat el cartell de “tot venut” en programes com el de l'Orquestra de València i Alexander Liebreich amb la Quinta de Mahler en dos ocasions, abonament i concert extraordinari; el de la Filharmònica Txeca i Semión Bichkov i el de l'Orquestra Simfònica SWR Stuttgart i Andrés Orozco-Estrada i Covent Garden Soloists amb Vasko Vassilev. Una altra formació que ha abarrotat la sala, fora d'abonament ha sigut la Film Symphony Orchestra en dos ocasions i la Banda Simfònica Municipal, sota la dinàmica direcció del seu titular Cristóbal Soler, tant en el Concert de Nadal com en la cèlebre Carmina Burana de Carl Orff.

La Sala Rodrigo ha obtingut una mitjana d'assistència de més de 300 persones en totes les seues activitats, i s'han omplit tots els programes de Les Arts en Paral·lel, amb gran afluència en els concerts del cicle Cambra al Palau com els dels pianistes Josep Colom i Luís Fernández Pérez; el del Cor de la Generalitat Valenciana; el dels professors de l'Orquestra de València amb el solista de viola Antoine Tamestit, i amb el programa Mozart a Viena. Així mateix, el Cicle d'Òrgan, ja en la seua segona edició, està registrat també una assistència molt notòria i augmentada respecte a la primera convocatòria.

Des de la reobertura a l'octubre de l'any passat fins a finals de 2023, la Sala Iturbi ha sigut escenari dels dos concerts de reobertura, amb entrades esgotades en pocs dies, així com altres plens absoluts com el Requiem de Mozart per Pygmalion, l'oratori La creació d'Haydn per l'Orquestra de València i el tradicional El Messies d'Haëndel per The English Consort. També s'han programat diverses activitats amb excel·lent assistència com a concerts solidaris, societats musicals de la coordinadora COSOMUVAL; diverses corals, el festival Multicultural Feretes i Cançonetes i la presentació la cerimònia d'obertura de València Capital Verda Europea 2024.