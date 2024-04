Un total de 50 joves d'entre 15 i 17 anys procedents de diferents localitats de la Comunitat Valenciana es converteixen esta setmana en autèntics exploradors a través de la iniciativa "Cavanilles Explora" organitzada per l'Expedició Juvenil Cavanilles. Mitjançant este projecte, els participants poden visitar fins al próxim 7 d'abril algunes de les localitats més destacades de la comarca de la Serrrania del Túria.

Concretament, els participants aprofundeixen durant estos dies en el patrimoni natural i cultural de les localitats de La Yesa, Alpuente, Titaguas i Aras de los Olmos, on estan descobrint alguns jaciments de dinosaures, pintures rupestres, observatoris astronòmics, el castell, els museus etnològics i conèixer, a més, la terra del botànic Simón de Rojas, deixeble de Cavanilles.

El passat dilluns els joves van iniciar la ruta GR-37 al jaciment icnológic de Corcolilla. Posteriorment, van arribar a La Yesa, on van poder gaudir de la visita d'alguns bombers forestals i van realitzar diferents tallers de música, dansa i paleontologia. "Estem realitzant una sèrie d'activitats per conèixer la gent i el patrimoni de cada municipi", explica el reponsable de l'expedició, José Francisco Requena, qui recalca la importància d'esta expedició per "reivindicar les nostres terres". "La gent viatja a altres províncies, però no cal allunyar-se de la Comunitat Valenciana per a trobar meravelles", recalca.

Alguns dels joves participants ja van acudir l'estiu passat a esta expedició, que va recòrrer durant dotze dies els huit municipis de la Vall del Xúquer. És el cas de Nuria Miralles (17 anys), qui es considera una "amant de la muntanya". Reconeix que repeteix l'activitat perquè, en les seues paraules, "va ser una experiència molt enriquidora, on vaig fer molts amics". La jove, que cursa 2n de Batxillerat, afirma que "és una manera de retrobar-se amb la natura i desconnectar".

Primera experiència

Per la seua banda, Lucas Sousa (16 anys) participa en este projecte per primera vegada. Tot i que l'expedició sols porta dos dies en marxa, indica que està sent una experiència "molt bonica i interessant". A més, en el seu cas, és la primera vegada que visita esta zona.

No obstant, l'expedició segueix durant l'estiu. Concretament, uns 50 joves participaran del 20 de juliol al 2 d'agost en activitats culturals, naturals i esportives a Pedralba, Bugarra, Gestalgar, Sot de Chera i Chulilla.

A més, una vegada al mes, unes 40 persones d’entre 14 i 30 anys visiten un municipi de la Comunitat, on realitzen una ruta senderista i participen en una activitat cultural. "No volem que es quede en una experiència anual i, per això, ens retrobem anualment", conclou Requena.

La realització d'este projecte juvenil i sociocultural és gràcies al patrocini de la Diputació de València i la col·laboració de la Presidència de la Generalitat Valenciana, Conselleria d'Agricultura i Desenvolupament Rural, Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, À Punt, Institut Valencià de la Joventut i Agenda Valenciana Antidespoblament, entre d'altres.