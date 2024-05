Un partido con sabor a final en la Fonteta

El Valencia Basket afronta hoy una auténtica final, un partido que determinará si se mete entre los cuatro mejores de la Liga, es decir, si pasa a semifinales o si bien, acaba hoy la temporada. Tras salvar el primer match ball en contra el miércoles en Murcia, ahora los de Xavi Albert afrontan el tercer y decisivo partido del playoff de cuartos de Final con el recuperado factor cancha a favor. La Fonteta, que hoy registrará un lleno total, debe convertirse en un horno taronja donde se cocine el pase a semifinales.

No será una misión fácil para un Valencia Basket exhausto que llega físicamente muy mermado a este transcendental choque. Además de las ausencias ya conocidas de los lesionados de larga duración Boubacar Touré y Kevin Pangos, el equipo taronja vive especialmente pendiente de la enfermería para saber con cuántos de sus efectivos podrá contar después de que Chris Jones (pierna izquierda), Semi Ojeleye (espalda) y Damien Inglis (rodilla izquierda) no pudieran acabar el segundo partido de la serie por lesión. Los tres han estado estos dos últimos días entre algodones y estarán a disposición de Albert pero hasta que no empiece el partido no se sabrá a qué nivel podrán jugar o cuántos minutos podrán ayudar al equipo. A la lista ‘oficial’ de lesionados se une un Brandon Davies que está jugando aunque apenas ha podido entrenarse con sus compañeros desde hace semanas: «Brandon ya no lo contamos como lesionado pero continua prácticamente sin entrenar en pista desde hace 20 días pero tiene la calidad y la experiencia para encontrar la manera de acabar ayudándonos», afirmaba Xavi Albert.

Jugar en casa

Pese a todos los condicionantes físicos, el equipo taronja tratarán de sacar partido al hecho de jugar en casa de contar con el apoyo de una afición que recibirá a su equipo con un tifo de pañuelos taronja. El UCAM Murcia visita por decimotercera vez el feudo taronja donde ha ganado en seis de sus últimas trece visitas, incluyendo el primer choque de esta serie de Cuartos de Final en el que se impuso por 86-96. En el segundo partido, el Valencia BC les pagó con la misma moneda tras ganar en el Palacio de los Deportes de Murcia por 72-83 y empatar la eliminatoria.

El UCAM Murcia afronta por segunda vez en su historia un tercer partido de cuartos de final del playoff ACB como visitante, con la intención de repetir la actuación y el resultado del primer partido de la eliminatoria con la ilusión de conseguir su primer pase a las semifinales de la Liga Endesa. Aunque no pudo aprovechar su oportunidad de sentenciar la serie en su partido en el Palacio de los Deportes, el conjunto universitario se ha repuesto a sus ausencias interiores con una excelente versión de Dustin Sleva, el jugador más valorado de su equipo en esta eliminatoria, Moussa Diagne y el extaronja Jonah Radebaugh.

Valencia Basket recuperó con su victoria en el segundo partido de la serie el factor cancha y contará con el apoyo de su público en este choque que decidirá el pase a las semifinales. La historia general dice que de las 43 eliminatorias de cuartos de final ACB al mejor de tres partidos que han llegado al tercer choque, en 33 de ellas (76,8 %) el pase lo ha sellado el equipo que jugaba el tercer partido como local.

Si nos centramos exclusivamente en el historial taronja, es la undécima vez que el equipo afronta un partido 3 definitivo en unos cuartos de final ACB. En los precedentes, ha ganado en seis de los diez terceros partidos de cuartos de Liga Endesa que ha disputado.