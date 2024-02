Los problemas ligados a la salud mental generan un 15 % de las bajas laborales

Los trastornos de salud mental son causantes del 15 % del tiempo que se está de baja laboral -sobre todo entre las mujeres (17 %)-, mientras que uno de cada cuatro trabajadores reconoce que padece estrés o ansiedad cuando se encuentra el ámbito laboral y uno de cada tres afirma que "siempre o casi siempre" está estresado en el trabajo. Son solo algunas de las conclusiones recogidas en el estudio 'Salud mental y la prevención de riesgos laborales. Los problemas de salud mental como accidentes de trabajo' desarrollado por la Universitat de València (UV) y UGT-PV, un texto presentado hoy en la sede de la central sindical que aboga en sus conclusiones por tener más presentes los riesgos psicosociales en convenios colectivos y empresas, desarrollar alertadores para prevenir estas enfermedades e investigar las causas para calificarlos como accidentes de trabajo cuando sea necesario y, de esta forma, trabajar en su erradicación.

En concreto, el investigador principal y profesor de Derecho del Trabajo de la UV, Adrián Todolí, ha señalado en el encuentro que los datos "corroboran" esa sensación de que "hay problemas de salud mental en la sociedad en la que estamos". Y, por eso, ha remarcado la necesidad de que se implementen medidas en las empresas como "evaluar los ritmos de trabajo", ya que "una de las razones de por qué hay este tipo de estrés constante es porque no se llega a todo", por lo que cree que esta medida, así como la reducción del tiempo de trabajo, "mejoraría mucho la salud mental".

Alertadores para los problemas

Asimismo, ha propuesto establecer alertadores para detectar los problemas de salud mental antes de que aparezcan, porque considera que, "muchas veces, los signos están ahí". Y, en este sentido, ha planteado la formación y sensibilización de los mandos intermedios en materia de salud mental, igual que se hace con los riesgos laborales físicos. El texto, en esta línea, pide en sus conclusiones "incluir en el presupuesto dirigido a la prevención de riesgos laborales partidas específicas" para estos factores psicosociales.

Asistentes a la jornada sobre salud mental organizada hoy en València por la UGT. / Levante-EMV

En cuanto a la investigación, Todolí ha enfatizado que se debe indagar sobre los problemas de salud mental "para calificarlo de accidente de trabajo en caso de que, efectivamente, sea causa laboral". A este respecto, ha ejemplificado que "las personas que trabajan en sectores de transporte, teniendo todos los demás factores igual, sufren más ataques al corazón". Por ello, ha enfatizado que "si no se investigan las causas, se repetirá". "Si calificamos como que el problema es puramente de la persona por su vida privada, cuando en realidad es de la empresa, no se tomarán medidas para mejorar el clima laboral. No haremos nada para evitar que vuelva a pasar. Creemos que eso es crucial", ha sostenido Todolí.

A este respecto, ha apostado por incluir mejoras en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, "sobre todo porque ya tiene casi 30 años y, por tanto, no tenía en cuenta la importancia que ahora tiene la salud mental".

60 muertes por accidente de trabajo

Por su parte, la vicesecretaría general y de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación de UGT-PV, Marisa Baena, ha destacado durante la jornada sobre salud mental que, en 2023, 60 personas murieron por accidente de trabajo en España, entre los que se computan accidentes traumáticos, accidentes no traumáticos y accidentes de tráfico. En relación a los no traumáticos, que son los que están producidos por ictus o infartos, entre otros, ha enfatizado que "son los que habrían que investigar y actualmente no se investigan". "Nos darían información de si realmente esos accidentes tienen que ver con el ámbito laboral", ha insistido.

Todolí, Baena y Sáez, hoy en València. / Levante-EMV

Baena también ha mencionado las herramientas a emplear, como la mesa de diálogo social a nivel estatal, donde cree que es "muy importante poder volcar todas estas cuestiones, tanto en reforma de la normativa como en otras cuestiones para mejorar la salud mental de la población"; así como en las reuniones de la Estrategia Valenciana. "Son puertitas que nos van a permitir, esperemos, que estas situaciones puedan mejorar. Y para eso tenemos datos y los podemos justificar a la hora de incorporarlos a las normas", ha subrayado.

En el acto también ha participado el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, quien ha apuntado que "gran parte de las patologías" de salud mental "obedecen a la actividad laboral, a la precariedad y a los controles sobre la actividad laboral que padecen los trabajadores".